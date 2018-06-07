欲哭无泪 做完双眼皮却变“老”了？

对于术前黑眼球暴露就不充分的患者，如果双眼皮做的太宽或者瘢痕过明显，术后会显得黑眼球暴露不足。

（文：眼周美学医生-马晓艳微博）

双眼皮手术，可以说是一个年轻化和美化相结合的一个手术。

可是偏偏有很多姑娘做完双眼皮手术，朋友们都说她变老了，变丑了。

闺蜜聚会做失败的双眼皮是十几万的奢侈品包包也拯救不了的low。。。。。。

缺点

对于术前黑眼球暴露就不充分的患者，如果双眼皮做的太宽或者瘢痕过明显，术后会显得黑眼球暴露不足。

问题

这样也会使人看起来比较疲惫，不精神。相反，如果厚重组织处理得当，减少了提肌腱膜提升的阻力，改善睁眼的力量，使黑眼球暴露面积增大。

宽窄问题

从美学上讲，双眼皮的宽度不应超过睑裂长度的1/4。

过深

顾名思义，眼睛较长的患者，双眼皮的宽度可以适度宽一点；眼睛较短的患者，双眼皮的设计线相对也要窄一点。如果刻板的用7mm还是8mm衡量一个双眼皮的宽窄是不科学的。

若一个较小的眼睛，反而设计了较宽的双眼皮，这样的眼睛会看起来更短，更圆。

失败重睑术后形成的片状瘢痕，或者凹陷性瘢痕，都会显得双眼皮很深。

“睁眼双眼皮，闭眼双眼皮”，术后多少年也抹不去“假”的印记。

这样的眼睛，一方面会给人留下“整形脸”的印象。另外一方面，双眼皮的线条也是生硬，不柔美的。正常来说，双眼皮的内侧稍深，外侧稍浅。

如果内外均较深，双眼皮形态形似“括号”，反而显得眼睛不长，不灵活。

重睑线太浅的双眼皮，没有真正起到“双”的作用。通常在切口线下方和睫毛根部会有皮肤堆积，这样的眼睛看起来不够清爽，显得衰老。

过长

无论是双眼皮内侧还是外侧过长，都会觉得曲线不流畅。双眼皮外侧过长，不仅会瘢痕明显，还会和鱼尾纹连在一起，显衰老。

如果患者内眦赘皮比较明显，而内侧双眼皮又双在内眦赘皮的外面，这样的双眼皮一定会显假。内眦赘皮的皮肤较厚，而且被坚韧的内眦韧带牵拉。因此，天生的双眼皮，是不可能双在内眦赘皮外面。

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