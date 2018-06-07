住手 刚做的鼻子不要随便碰

“双弧支架”隆鼻技术利用自体软骨雕刻处更适合，亚洲人鼻部的双弧形结构。

（文：美容美学专家侯典举微博）

“住手，别碰，离我鼻子远点儿”

什么情况，不就是刚做了鼻子吗

为何有的美女反应这么大？

理解下，毕竟刚做的鼻子

很多美女都担心会被碰歪

凡是都小心翼翼

不敢挤公交，地铁

患上被害妄想症状

身边人一多自动开启

疯狂护鼻模式

但是其实我想说

有了它

你就可以高枕无忧了

真的没必要这样

毕竟有的美女刚做完手术

就敢这样“玩”

捏鼻子

刚做完就敢这么弄？

是不是疯了

不怕把鼻头弄歪？

不可思议？

那么今天我们就来谈谈

刚做的鼻子如何能做到

仿生自然，不惧揉捏

01

自体软骨隆鼻，不排异更安全

自体耳软骨或肋软骨作为隆鼻材料，

不会产生排异，安全性高

自体软骨隆鼻

同时软骨独特的柔韧性本身就可以随意旋转，揉捏

是塑造鼻尖完美的材料

02

双弧支架，重塑鼻头更自然

“双弧支架”隆鼻技术

利用自体软骨雕刻处更适合

亚洲人鼻部的双弧形结构

双弧支架

支架



有了这两大法宝

刚做完的鼻子

就可随意揉捏的效果

术后恢复后，鼻部会更加自然

在变漂亮的同时

还看不出一点隆鼻痕迹

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