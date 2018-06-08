内分泌失调 是不是这些食物吃多了

（文 微信公众号：科思特美）

很多小仙女都知道内分泌失调会引起长痘、长斑和影响经期，但是却不知道是什么原因引起内分泌失调，下面小编从饮食方面讲讲5类会造成内分泌异常的食物，大家可以了解一下。

酒

酒精会导致雌激素增加，有可能导致绝经前妇女孕激素水平下降。所以酒适当喝可以怡情，但是过度饮用不仅伤身还会扰乱女性内分泌。

酒

糖

果糖和葡萄糖过度消耗能够关闭控制激素水平的基因，糖果、甜品和汽水等含糖饮料都要少喝，避免摄入过多糖分。

油炸类食物

薯条这些油炸类食物含有反式脂肪，反式脂肪酸会减少荷尔蒙分泌，同时会增加人体“不良胆固醇”，增加患心脏病的风险。

糖

动物内脏

动物内脏含有较多的胆固醇，胆固醇是合成雄性激素的重要配方。此外，内脏含有肾上腺素和雄性激素，会促进精原细胞的分裂和成熟，提升体内睾酮含量。

现在许多女性由于工作和心理压力等原因容易出现内分泌失调，但是很少人知道以上食物吃多了也会造成内分泌异常的问题，所以一旦出现内分泌问题可以反思一下是否某一食物最近吃多了。

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