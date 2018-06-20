种植牙齿的效果怎么样 步骤是什么

牙齿种植的另一个名字又叫做人工牙齿植入，不是自然生长的牙齿，是通过医学方法，利用纯钛金属种植的，这是和人类骨相容性比较高。

种植牙齿

现在牙种植技术已经越来越成熟，很多人选择了这种方法来矫正不完美的牙齿瑕疵。牙齿种植的效果比较满意，那牙齿种植的效果是什么呢？种植牙齿的步骤是什么呢？下面我们就一起来看看。

牙齿种植的效果是什么？

牙齿种植的另一个名字又叫做人工牙齿植入，不是自然生长的牙齿，是通过医学方法，利用纯钛金属种植的，这是和人类骨相容性比较高，通过精心设计，制成一个圆柱体或其他形状类似于牙齿的根部。

在小手术后1~3个月将其植入牙槽骨中，当人工牙根与牙槽骨紧密结合时，瓷冠由人工牙根制成，没有任何的破坏性，所以被医学界首选。由于人工牙被深深地植入牙齿中，它们可以承受正常的咀嚼强度，并且与天然牙齿几乎相同。因此，它们被称为人类的第三颗牙齿。

牙齿种植的步骤是什么？

第一步：种前准备

1、牙齿专家将在治疗前和患者进行充分沟通，充分了解患者的期望。

2、牙齿专家会在对患者的牙齿进行治疗之前，会先消除严重的牙齿健康问题，急性期疾病在得到很好的治疗以后在接受牙齿种植。

3、对于不值得治疗的牙齿，专家应根据具体情况制定拔牙时间。

第二步：开骨的种植：

1、专家要在患者麻醉的情况下进行开骨，在麻醉的状态下把缺掉的牙齿进行拔出。

2、植入我们准备好的压根以后进行缝合术。

第三步：完成其他口腔治疗：

1、牙齿种植专家建议，在牙齿治疗期间，一定要保持种植区的健康环境。

2、 种植专家将为整牙的朋友制作专门的过渡义齿。在保证种植面积不会出现任何的创伤前提下，让受术者拥有一定的功能和美观度的漂亮牙齿。

3、专家将为患者做好牙周的治疗和后续的完善工作。

4、完成所有根管治疗和必要的牙冠预备工作。

第四步：暴露种植体：

1、 暴露于种植体放在牙龈的成形器里面完成的。

2、 牙龈基本成形。

3、重新审核评估对预后有影响的牙齿。

第五步：安装牙冠：

1、 印模。

2、 试着将成品金属铸件放入口中试用，确保它们达到准确的位置。

3、通过必要的摄照确认修复体（种植义齿）的位置 。

4、 调整咬合关系。

5、 固定。

通过本文介绍，希望大家可以基本了解牙齿种植的常识。在移植牙齿之前这些都是需要了解的。