割双眼皮术后不能吃什么 哪些饮食利于伤口恢复

做完割双眼皮手术之后一定要做好护理，这样才可以提高术手术成功的几率，尤其在选择食物方面禁止吃辛辣刺激性的食物。

双眼皮手术

做完割双眼皮手术之后一定要做好护理，这样才可以提高术手术成功的几率，尤其在选择食物方面禁止吃辛辣刺激性的食物，不然会加重血肿，影响恢复，那割双眼皮手术后不能吃什么呢。

割双眼皮手术后不能吃什么？

1、海腥类的食物

带鱼、黄鱼、虾类、螃蟹等水产品尽量不要吃，因为这些食物属于发物并且容易引起过敏，导致伤口不容易愈合。

2、食用菌类

香菇、蘑菇、金针菇等也尽量避免吃，因为这些食物容易导致动风生阳、眩晕，会加重皮肤血肿，不利于伤口恢复。

3、大热的食物

狗肉、羊肉、公鸡、驴肉、鸡爪等，这些食物都容易触发肝阳、头痛，加重皮肤的肿胀。

4、刺激性的食物

割双眼皮手术之后不能吃生硬并且刺激性的食物，海鲜类因为引起过敏的食物也应该禁止，远离烟酒，这些食物都容易引起伤口的发炎，导致眼睑红肿，出现困难，不利于伤口的恢复，同时也容易留下疤痕。

双眼皮手术后吃什么比较好？

1、含有蛋白质的食物

割双眼皮手术之后应该多吃富含蛋白质的食物，比如瘦肉、鱼肉、鸡肉、豆制品和鸡蛋，这样有利于补充身体所需要的营养元素，同时也可以增强体质，特别有利于双眼皮手术后的恢复。

2、新鲜的蔬菜和水果

割双眼皮手术之后也应该多吃新鲜的蔬菜和水果，这样不仅仅可以防止双眼皮手术后出现便秘的症状，并且可以减少眼部炎症的发生，防止出现感染，有利于伤口的恢复。

3、多吃含锌的食物

如果身体缺锌的话会导致纤维细胞功能下降，锌能够有可以和维生素c相结合，参与了胶原蛋白的合成，提高身体的抵抗力，有利于术后伤口的愈合，所以在日常生活中应该多吃一些坚果、动物的肝脏、玉米、萝卜、蘑菇、肉类、全谷类、蛋类、黑木耳、海带等。

温馨提示

割双眼皮手术之后应该多喝水这样才可以促进新陈代谢，在夏天一定要做好防晒措施，防止眼睛受到紫外线的照射，延缓了伤口恢复的时间，避免用眼的疲劳，术后一个星期之内不能看电视和报纸，尽量采取半卧位的方式来卧床休息，以免眼睛过度的疲劳。