10个人打瘦脸针有8个说脸凹陷？瘦脸针到底能不能打？

实际上，肉毒素在体内的半衰期是10个小时左右，也就是说，每10个小时就会有一半的肉毒素代谢掉，一般48小时就会被完全吸收代谢。

小编经常在我们的医美交流群里看到小仙女们讨论关于打完瘦脸针脸部凹陷的问题，细心数了一下，10个人里就有8个控诉的，就连去知名的公立医院也难逃此厄运。

翻遍了聊天记录，只有两位小仙女表示打完瘦脸针后效果满意↓

小编又在网上搜了下，发现“现身说法”的妹子还真不少，比如这位“实脸控诉”的小姐姐↓

挑一张打瘦脸针之前和凹陷最严重的照片做个对比，真是不比不知道一比吓一跳啊！↓

打完瘦脸针后颧骨下方凹进去一大截，看起来颧骨突出有点苦相啊有木有？！

还有比这更让人心疼的，有位小姐姐打完瘦脸针25天后直接变成了葫芦脸↓

瘦脸针明明是瘦咬肌，为什么连带着颧骨下方也跟着“瘦身”了呢？在回答这个问题之前，先跟小编来了解下肉毒素到底是如何瘦脸的！

肉毒素的作用原理

肉毒素又称肉毒杆菌内毒素，肉毒素作用于胆碱能运动神经的末梢，以一定方式拮抗钙离子的作用。在运动神经末梢，干扰乙酰胆碱得到释放，使肌纤维不能收缩，让肌肉松弛下来，从而达到瘦脸的目的。

肉毒素如何瘦咬肌

当把肉毒素打在咬肌的中下1/3处时，咬肌下方会出现萎缩，这样会显得下面部消瘦，从而达到瘦脸的目的。

通常医生注射咬肌时会用到三点定位注射法或者四点定位注射法。

[三点定位注射法]

1。 沿耳垂与口角做连线，注射区域应在连线下方。

2。 嘱患者咬紧牙，标记出咬肌的边缘。

3。在咬肌中间最厚处定一注射点，然后沿下颌骨平行线在该点上下各1cm处定注射点。

[四点定位注射法]

四点定位注射法适用于咬肌较厚的患者，可适当增加剂量，并将三点法中咬肌最厚处的中间一点，分为上下两点注射，以利于增大肉毒素的作用范围。

另外，若咬肌较薄或是少量补充注射，可只在中间最凸起处注射一点；视患者咬肌肥厚程度的不同而定。也有医生习惯于注射5-6点，或通过中央一点注射4个方向。

打完瘦脸针为什么颧骨下方也跟着凹了？

如果你以为咬肌只在牙齿咬合的区域附近存在的话，那你就错了。咬肌的上端可是整个附着在颧弓上的哦。如下图所示↓

前面说了，打肉毒瘦脸是让咬肌的中下1/3发生萎缩，这样会显得下面部消瘦，然而这只是一个理想状态。实际上肌肉纤维是长纤维，一个细胞是从头长到尾的，所以下面这部分发生萎缩了，上面也会多少跟着一起萎缩，并不是我们想象的那样只萎缩上面不萎缩下面。因此，注射量过大、注射位置没有把握好就有可能出现面颊部凹陷。这对医生的经验、技术、判断都是一个考验！

打完瘦脸针凹陷了怎么办？

如果因为注射完肉毒面颊出现凹陷，求美者该怎么办呢？为此，我们咨询了晏晓青博士，来看看她给大家的建议吧！

1、等待6-8个月的时间，凹陷的情况会恢复正常。

提到肉毒素的维持时间，晏博士特地纠正了求美者的一个错误观点。很多人以为肉毒素的效果持续6个月左右是因为肉毒素在体内存残留了同样的时间。其实不然，实际上，肉毒素在体内的半衰期是10个小时左右，也就是说，每10个小时就会有一半的肉毒素代谢掉，一般48小时就会被完全吸收代谢。

那为什么效果能够持续6-8个月呢？这是因为肉毒素作用于咬肌，肉毒素会破坏阻断咬肌的神经传导。而破坏的神经传导，会被机体修复再生，完全修复的时间需要半年作用的时间。但不同的人，神经恢复的时间也有快慢之分，所以建议求美者耐心等待。

2、用玻尿酸填充凹陷部位

在资金允许的情况下，且希望尽快恢复到打瘦脸之前的状态，可以通过适度填充玻尿酸来进行改善。

3、平时多进行热敷

前面有提到，肉毒素的作用是通过干扰神经末梢使肌纤维不能收缩致使肌肉松弛以达到瘦脸的目的。而热敷可以加速血液循环，促进突触末梢快点恢复，让萎缩的咬肌尽快复原。

锻炼咬肌

除了嚼口香糖、牛筋等食品外，平时也可以通过叩齿运动（空口咬牙）来锻炼咬肌。叩齿时，嘴应稍张大，向下叩时用力适中。这样可以锻炼咀嚼肌，使肌肉发达、两腮丰满、牙齿牢固。这种运动可以随时进行，次数也不限，但最好能在每天早晚各叩200~500次。

最后小编提醒各位小仙女，瘦脸针是一把双刃剑，运用得好能变小脸，而运用得不好就有可能变成老脸！所以一定要找有经验的医生进行操作，本着宁少勿多的原则安全变美！

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