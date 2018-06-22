那些变美了的姑娘现在过得怎么样

因为整形是一个把对美的追求付诸实践的过程，需要勇气、金钱、精力和担当。整形成功与否，是由我们付出多少金钱做多少功课决定的。

（文：整形医生王明利 微博）

作为一名整形医生，我尽管不愿意却也不得不承认：这个世界对长相美丽的人总是多那么一份宽容和好意，说白了，看脸的社会嘛。每一个积极向上努力变好的人都应该被尊敬，因为敢于承认自己的缺陷，本身就是一种勇气。

整形

随着医疗美容的迅速发展，越来越多爱美的人选择用整形来改善外貌。那些变美了的姑娘现在过得怎么样呢？

一位找我丰太阳穴苹果肌的姑娘跟我讲，她曾经为了挽回前男友削过下颌角，把梯形的脸变成了瓜子脸，又狠下决心健身减肥，暴瘦了30斤，如今的蜂腰盈盈一握。我好奇问前男友挽回了吗？姑娘淡然一笑：没必要了。失恋那段时间她拼命学习工作转移注意，现在是公司副总，比前男友优秀十倍的追求者排成了队。你看，更美好的外形和强大的内心并行，正面的收获会远远超过我们的预期！

实际上，整形除了追求美丽，还有更重要的意义。整形医生不单要有正确的审美观，还要有仁心和匠心。合格的整形专家，要注重和求美者心灵上的沟通，从社会、职业、爱好等角度了解他们，全方位考量，设计最合适的整形方案，才能让求美者的外形锦上添花，精神上焕发更强大的自信，更勇敢坚定的追求并实现梦想。

一位大四的姑娘跟我反馈：很高兴自己下定决心选择整形，现在走在路上回头率超级高，同学都说她像明星，比之前更原因和她交往，很多男生还会偷偷暗送秋波。她的心里越来越自信，从前那个自卑的丑小鸭不见了，还准备再次鼓足勇气参加曾经失败了的模特面试，总之，她对未来充满了信心和希望。事实也证明自信有多么重要，姑娘凭借较好的外形和迷人的气质，最终成为了一名签约模特。

然而，社会上总是有这样的论调：谁整形了，仿佛她的人生就蒙上了一个污点，总要被别人在背后评头论足，承受舆论的压力。可能这也是很多明星不愿意承认整形了的原因之一吧？

那些说整容是污点的人！当典型东方蒙古眼、内眦赘皮严重的女孩子因为一个小小的双眼皮手术变得可以眉目传情的时候；仅仅因为外表导致相亲屡屡被拒，面部填充修饰面部轮廓就找到了男朋友的时候；哺乳后胸下垂的新手妈妈，自体脂肪丰胸之后变得更加自信的时候。请问哪里来的污点？

整形的姑娘

老王认为：整形的姑娘都是坚强上进的小天使，她们身上往往散发着强大的正能量。因为整形是一个把对美的追求付诸实践的过程，需要勇气、金钱、精力和担当。整形成功与否，是由我们付出多少金钱做多少功课决定的。整形后的姑娘通常都会绽放出无比强大的活力，点燃生活和工作中更加璀璨夺目的光辉——这就是自信之美。

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