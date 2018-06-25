幸好双眼皮手术失败了也可以通过双眼皮修复手术进行挽救，不过针对以下不同的失败症状，要有不同的修复方法。

（文：造美博士刘天一 微博）

原文章标题：刘天一博士科普：双眼皮失败了要怎么修复

眼睛小，被人称为眯眯眼从远处看就好像闭上眼睛了一样。大家都知道我们可以通过双眼皮手术，让单眼皮快速变成双眼皮，让眼睛变大。

但是很多人贪图便宜去小诊所做双眼皮，因为卫生条件不过关等原因导致手术失败。要么就是去了大医院做双眼皮手术但是忽略了术后护理或护理不当。幸好双眼皮手术失败了也可以通过双眼皮修复手术进行挽救，不过针对以下不同的失败症状，要有不同的修复方法。

双眼皮

1、术后两眼不对称。

重新按照其中理想的一侧重新设计切开不好一侧的重睑进行双眼皮修复即可。

2、重睑线完全消失者。

应重新选择手术方案对眼皮薄、内眼角无赘皮或赘皮较轻者，可选择埋线法进行双眼皮修复；对眼皮厚及内眼角赘皮多者应改为切开法进行双眼皮修复；对重睑线部分消失者，可在局部重新施行双眼皮修复，新形成的重睑应和残存的重睑线保持弧度的一致和自然。

3、三眼皮。

在自然消肿后即可消失，也可用手经常牵拉切口上缘皮肤2至3个月，使其松弛下垂，遮盖多余重睑线。重者应按原切口切开，剥离及松解皱折，将切口下缘的皮肤向上超过原睑板与皮肤粘连处进行缝合。

4、三角眼。

重新设计重睑线，加宽重睑线中段及外侧的宽度进行双眼皮修复，沿原重睑线切开，将切口上缘中段及外侧的上睑皮肤去除一部分，使内外侧的宽度协调一致。

5、手术失败后出现隐双。

可以沿原切口切开，充分剥离重睑线以下皮肤，去除睑板前的眼轮匝肌及睑板前组织，利用上睑皮肤的伸展性，将切口上提缝合以达到增加重睑的宽度。

6、重睑过宽表现为重睑宽度大于8毫米。

对只是一般重睑线相对过宽，而非欧式眼受术者相对较好修整，只需将切口重新设计在6至8毫米范围内进行双眼皮修复，并将原切口一同去除即可。

以上就是双眼皮失败后针对其症状相应的修复方法。如果爱美的你对于自己双眼皮失败的情况感到苦恼无助，可以保存图片预约双眼皮修复手术挽救失败的情况。

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