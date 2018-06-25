刘亦菲就不是严格的五眼，如图所示，她的正面会一边倒的侧重感，不容易聚焦全脸。右侧发际线再稍作调整的话，五官会更大气。

（文：造美博士刘天一 微博）

原文章标题：刘天一博士科普：盘点娱乐圈里撞脸的明星们，谁的三庭五眼最好看

孙俪和蒋勤勤两人相似主要都是鹅蛋脸偏瓜子脸，眼睛都是上斜眼，也就是俗称的吊眼。眼轴线向外上倾斜度过高，外眼角上挑，正面观看呈反“八”字形。只有两人的鼻子嘴巴能看出大区别，论鼻形，蒋勤勤更胜一筹。

孙俪与蒋勤勤对比图

第二组就是董璇和佟丽娅。五官相似度达90%，两人最像的是鼻子嘴巴和下巴，鼻梁直挺，嘴角圆括，佟丽娅的下巴要比董璇的平缓些，董璇的眼睛比佟丽娅的弧度大一些。 这两人都是骨感美人， 难分伯仲。

董璇与佟丽娅合照

第三组巩俐和章子怡，我相信她们不止一次两次被说相像了。鼻头成V形，鼻子和嘴巴都很饱满，颧弓和下颌角同显，笑起来都是下唇比上唇突出。两人是同类型风格的长相，喜欢哪种是萝卜青菜各有所爱。

章子怡和巩俐

第四组是林青霞和胡慧中。林青霞大家都熟悉，一代人的青春女神和电影梦。胡慧中大家可能听过这个名字，人不太了解，其实她也是与胡冠珍、胡茵梦并称“三胡”的美人 。林青霞和胡慧中因为长相相似经常被放在一起比较评论。两人脸型唇型大致无二，不过论英气，很多人还是会选林青霞。

左林青霞，右胡慧中

以上这些美人都有一个共同点，那就是长相符合三庭五眼的标准。所谓三庭五眼，三庭是指发际线到眉骨为上庭 ； 眉骨到鼻头为中庭； 鼻尖到下巴为下庭。三庭长度相等，各占脸上的三分之一。五眼则是以 以眼形长度为单位，把脸的宽度分成五个等分，从左侧发际至右侧发际，可以五等分成 五只眼形长， 也就是说，两只眼睛之间有一只眼睛的间距，两眼外侧至侧发际各为一只眼睛的间距，各占比例的1/5。

三庭五眼示意图

章子怡总被说适合大银屏，三百六十度随便拍都美，就是因为三庭相等。

章子怡

杨颖被称为整形范本也是因为如此。不过明星并不是完全符合三庭五眼，例如范冰冰，她的中庭就比较长，但胜在五官比例协调，看起来自然美。可以从图看出来她的中庭是偏长的。

范冰冰

关于五眼的例子是刘亦菲，刘亦菲就不是严格的五眼，如图所示，她的正面会一边倒的侧重感，不容易聚焦全脸。右侧发际线再稍作调整的话，五官会更大气。

刘亦菲

想让自己变得好看，就朝三庭五眼的方向努力，这是最明确的方向。如果额头偏短，就调整发际线；如果中庭偏短，可以调整鼻头；下庭偏短调整下巴。

发一个三庭五眼都符合标准的例子-杨颖。

杨颖三庭五眼比例

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