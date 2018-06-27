林允节食减肥，瘦下来却老了十岁

大部分亚洲人眉骨和眼球基本在一条直线上，没有西方人立体。眼窝凹陷是因为上眼睑凹陷，人脸开始显老的特征。

（文 微信公众号：科思特美）

最近主攻美妆事业的林允上热搜了，小编一看，原来是在电影节主持开幕式因为看提词器被吐槽了。相比林允主持时看提词器的尴尬，小编觉得更尴尬的是林允整个人残得像老了十岁一样。

林允

仔细看没皱纹脸没垮，除了瘦一点你可能看不出她哪里显老了，对比才发现原来是因为眼窝凹陷了。

眼窝凹陷

别以为眼窝凹陷就像西方人或混血了，东方人眼窝凹陷跟西方人和混血的深眼窝不是一回事。西方人眼窝深是因为眉骨高挺，同时眼眶和眼球比较深。

东西对比

而大部分亚洲人眉骨和眼球基本在一条直线上，没有西方人立体。眼窝凹陷是因为上眼睑凹陷，人脸开始显老的特征。这是因为随着年龄增长，眼眶骨发生变化，伴随着眼部脂肪流失，眼部开始凹陷。陶虹、袁泉就是这方面的例子。

亚洲人

问题是人家陶虹和袁泉40多岁，眼窝凹陷很正常，林允才21岁就开始显老成这样？

关注的人知道，林允前段时间因为太胖被吐槽过，最近半年应该是下功夫减肥了。有人还挖出了她晒减肥餐的微博，天天吃草，终于瘦到了90多斤。

减肥

而瘦下来的后果就是，眼窝脂肪大量流失，眼窝深邃，一下老了十岁。除此之外，外形虽然也瘦了不少，但是线条却很松垮。对比一下一起出席活动的钟楚曦就更明显了。

对比

作为健身达人的钟楚曦也很瘦，但是因为练出的肌肉有弹性，整体的瘦是紧致的、有线条的；而节食减肥的林允因为脂肪流失，皮肤一下失去脂肪的支撑松松垮垮。

钟楚曦和林允对比

这也是为什么科思特美不建议大家节食减肥，除了饮食不均衡外，你无法控制减下来的脂肪是从哪减的。像林允节食减肥，有些地方的脂肪还没减下来，眼部和面部的脂肪就因为流失过多而让人感觉老了。

其实减肥不一定要像林允这样极端减肥，也不需像钟楚曦一样减得太累。毕竟现在科技那么发达，我们有更轻松的瘦身塑形方法。最重要的是，这个方法让你想减哪里就减哪里，想减多少就减多少，不会出现因为脂肪流失过多而显老的问题。

超声刀减肥

超声刀作为目前最先进的瘦身方法，专门针对手臂、大腿、腹部、背部、腰部和臀部等部位溶脂瘦身。它聚焦能量到达皮下脂肪层，加热至60-70度。人体脂肪细胞在这么高温的情况一秒钟都呆不了被灼伤而破坏，就能达到减脂塑形的效果。

超声刀

它不灼伤表皮，每次减脂塑形时间只需60分钟，所以方便、快速、无创的优点让明星们特别宠爱超声刀。

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