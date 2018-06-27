不花钱就变美的这些方法你知道吗

因为长期晚睡和熬夜，身体处理垃圾和修复功能肯定比别人差，痘痘、油皮、蜡黄皮肤紧跟着来。有时候解决这些问题，只要坚持这一招早睡就可以改善很多啦。

（文 微信公众号：科思特美）

今天小美给大家介绍一些简单、不花钱，又能变美的方法，最重要的是坚持做。其实不需要每天特意做，只要养成了习惯，积累到一定时间你就会受益喔。

泡脚

泡脚第一代言人非孙俪莫属了，她的皮肤真的明显比同龄人好，孙俪也经常在微博上给粉丝安利。很多坚持泡脚的妹子都反映，长期泡脚皮肤变细腻了、身体变好了、晚上睡得好、心情也好了。

泡脚

特别是一些身体虚弱、寒气重、湿气重的小仙女，坚持泡脚真的可以排出身体内积聚多年的毒素，比喝药、吃补品划算多了。

早睡

身边如果有早睡的人都可以圈起来当稀有动物看了，但是这些坚持早睡的人身体素质真的比那些总是晚睡熬夜的身体好一百倍。很多人都反映早睡让皮肤变好、变白、身体也变好，精神气都不一样了。

早睡

因为长期晚睡和熬夜，身体处理垃圾和修复功能肯定比别人差，痘痘、油皮、蜡黄皮肤紧跟着来。有时候解决这些问题，只要坚持这一招早睡就可以改善很多啦。

饭后靠墙站

饭后靠墙站，改变得不仅是小肚子。每天坚持靠墙站半小时，一个月后驼背远离你。除此之外，刚吃完饭靠着墙边站按摩肚子，还有助于排便，便秘问题也解决了。

饭后靠墙站

小美知道，很多小仙女都懒，但是想想饭后站20-30分钟，不但消小肚子，人也变得有气质，真的不pick吗？

身体乳

每天擦身体乳，给皮肤补水保湿，坚持下来，皮肤会变白、变细、变滑。很多人反映坚持擦之后，以前的鸡皮肤、毛囊炎都好了。

身体乳

从今天开始，入便宜大份的身体乳就OK，关键是坚持。李小冉的皮肤，就是目标！

按摩

养生节目都有介绍，我们身上有很多穴位，经常按摩会反映到我们五脏六腑。所以经常按摩不但可以瘦身瘦脸，还对身体好。

按摩

如坚持涂抹身体乳的妹纸，就可以在涂抹完身体乳后轻轻按摩手臂和大小腿，坚持下来你会发现手脚不但变细，线条也会变流畅喔。

变美的方法很容易，但是最重要是坚持做喔~如果各位小仙女还有其他坚持做就能变美的方法。

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