因世界杯被男友闲置一个月？这些恢复期长的医美项目终于可以下手了

全切双眼皮，是指通过手术在上眼皮处作一个切口，去除多余的皮肤及脂肪组织，然后将眼睑皮肤固定在所需高度的睑板上形成重睑。

在世界杯上，开场不到5分钟，你叫的啤酒炸鸡小龙虾都还没有送到，C罗便靠一记精彩头球将摩洛哥的球门洞穿。

于是，“C罗女友”又出现在了热门话题之中，他的现女友、10个前女友、4个孩子，全都火了……

尤其是看到现女友乔治娜的励志史，是不是再次坚定了美才是王道？有没有想让自己的颜值再上一个level？遗憾的是很多仙女身边都有一个钢铁直男，平时你打打玻尿酸肉毒素他可能看不出来，但你要是肿一周估计瞎子也能猜到你去干了啥！

不过仙女们，机会来了，抓住男友半夜看球、白天睡觉专注世界杯的这一个月空挡，平时想做但苦于被盯梢的项目，你终于可以下手了！

韩新鸣医生推荐——全切双眼皮

全切双眼皮，是指通过手术在上眼皮处作一个切口，去除多余的皮肤及脂肪组织，然后将眼睑皮肤固定在所需高度的睑板上形成重睑。

大家都知道，双眼皮手术分两种，一种是全切一种是埋线。埋线虽然恢复期较短但是形态维持的时间相对较短；全切手术恰恰相反，恢复期通常需要一个月以上。

看完上面姑娘的术后恢复图，大家是不是觉得她恢复神速？其实，这是韩新鸣医生双眼皮手术的一大亮点。一般情况下，全切双眼皮后需要一个月左右的消肿期，如果你的双眼皮肿胀期时间更长，建议耐心等待，听从主治医生的意见。

韩新鸣医生术后恢复建议：

1、术后当天眼皮上会盖纱布条，这是为了预防术后渗血，如果发现纱布被渗血染红，不需要担心。手术当天避免剧烈表情运动。

2、术后第二天到医院清理伤口，主要是清理术后少量渗血形成的血痂，之后不再需要伤口覆盖纱布。

3、术后第2、3、4天是眼皮水肿高峰，可能出现睁眼费力易流泪、眼皮闭合不紧，眼皮淤青，这些情况是正常现象，水肿高峰期保持正常睁眼闭眼即可，不需要刻意锻炼睁眼。

4、术后第5-7天可以根据自己时间安排来医院柝线，如1号手术，6号-8号均可拆线。

拆线24小时后伤口可以开始正常水洗，可以用洗面奶。

5、术后10天可以开始化妆，但术后三周内尽量避免浓眼妆。

6、双眼皮术后不需要口服任何药物，只需拆线前伤口每天涂抹两次红霉素眼药膏即可。如需要涂抹抑制瘢痕增生药物，可以在拆线三天后开始。

7、术后半个月开始，手术切口会开始进入增生期，切口发红并轻微隆起，大概在3-4个月后逐渐消退，增生的轻重和自身体质相关。

8、术后半个月内尽量少吃辛辣、海鲜、牛羊肉、避免饮酒。

9、术后2个月内避免用力揉眼但可以正常洗脸、卸妆，轻柔擦眼皮。

李战强医生推荐——鼻综合手术

鼻综合整形是指通过植入适当材料，改变鼻的高度和形态的单一手术，它是一项鼻部综合性整形手术，主要包括9项整形内容：膨体（硅胶、自体软骨）隆鼻术、鼻头缩小术、鼻翼缩小术、鼻背整形术、鼻孔缩小术、鼻小柱延长术、朝天鼻矫正术、驼峰修复术以及失败隆鼻手术再修复。

深邃的轮廓一直是东方女性追求的目标，而拥有一个高挺漂亮的鼻子，会让整个脸看起来立体很多。虽然注射玻尿酸、线雕没有什么恢复期，但是改善鼻子形态的程度依然十分有限。想要真正得到彻底解决，那就不得不求助鼻综合了！

刚做完鼻综合手术，整个面部都会出现大面积的浮肿和淤青，不过当世界杯结束之时，也就是你的重生之日！来看看一个月后的术前术后对比吧↓

李战强医生术后恢复建议：

1、术后忌食辛辣。刺激食物，禁烟酒、海鲜；

2、术后7天之内避免手术部位沾水，术后7天拆线，伤口拆线后2日内不能沾水；

3、保证手术部位清洁，防止感染，如创口上有血的或分泌物，可到医院治疗，也可用无菌盐水擦拭；

4、术后可对局部创口加压包扎或冰袋冷敷，但压力不宜大，以免损伤手术部位；

5、术后应有安静休养避免负重从而加重创口肿胀；

6、手术当日创口会有些疼痛，但随着时间的推移会逐渐减轻。如疼痛难忍，请在医生指导下服用止痛药。

7、术后当天晚上可采用半卧姿势休息，也可将枕头垫高，以减少肿胀。

8、鼻部手术后1个月内避免碰撞及剧烈揉搓。不要戴框架眼镜。

小编推荐——面部自体脂肪填充

面部自体脂肪填充是指从腹部或大腿处抽吸多余脂肪，经过处理后再将其移植到需要的部位。

做过面部自体脂肪填充的小编，深感脸型的重要性，面部轮廓绝对是颜值的夯实基础！脂肪填充不仅能改善凹陷问题，也能在一定程度上塑造立体的面部轮廓哦！虽然刚做完手术的小编有点像毁容，但是不到一个月的时间，就能看见颜值飞涨，亲测有效~

术后恢复建议：

1、前一周24小时穿束裤，之后每天穿十二小时，至少穿满一个半月。

2、术后第二天使用酒精棉球清洁创口，抽脂孔两天进行一次消毒，擦去创口表面血痂，维持干燥，待创口自行愈合后5—7天拆即可拆线。

3、术后一周内避免手术部位沾水，伤口保持清洁干燥。尽可能减少活动，以利于恢复及消肿，但无须卧床休息，填充部位不能过热或者过冷。

小编特别提醒：

1、建议准备两条束裤轮换使用；

2、面部针眼、抽脂针眼结痂后不要人为抠掉，耐心等待自然脱落。

3、术后可以敷土豆片来帮助消肿

4、如果有用脂肪填充鼻部，术后记得每天使用免签清理鼻孔内部，避免鼻孔内堆积血痂。

虽然世界杯最后的结果不一定令你的男朋友满意，但回过神儿来发现身边的你已经颜值飞涨，相信一定能给他一个惊喜哦~