为什么会脱发？了解了这些造成毛发受损的原因你才能对症下药！

如果毛囊处于正常状态，我们的头发都是一边脱落一边生长的。这个时候，头发会进入周期循环，经历三个阶段：生长期、退行期、休止期。而头皮上的毛囊在这个循环中大约可坚持20个周期。

上一篇文章给大家介绍了许多关于防脱、治脱的方法（复习猛戳→杨幂靠植发赢回了发际线？这些防脱、治脱方法快pick一下！），hin多仙女还是纳闷自己究竟为什么脱发，那小编在这里再分析一波脱发的原因！

先从你的头发分析说起~人的头发主要由毛鳞片、毛皮质和毛髓质三部分组成。毛鳞片其实是7-10层已死亡的细胞，它是否服帖，直接关系着头发是否光泽亮丽；毛皮质是头发的主体，占到头发总重量的90%以上。它90%的成分都是角质蛋白，也含有水份和氨基酸，头发的颜色曲直等都与它相关；毛髓质，是毛发的中轴，对于头发的影响就很小了。

由此可知，头发这个东西其实是角质蛋白的堆积为主，既没有血管也没有神经，不会自我代谢。而决定头发的多少、是否浓密，看的是毛囊！

如果毛囊处于正常状态，我们的头发都是一边脱落一边生长的。这个时候，头发会进入周期循环，经历三个阶段：生长期、退行期、休止期。而头皮上的毛囊在这个循环中大约可坚持20个周期。

生长期的毛发呈活跃增生状态，生长期可持续4-6年，甚至更长，生长期的头发约占85%-90%；毛发退行期，占整个头发的1%，为期2-3周，这个时候毛发积极增生停止；休止期又称静止期或休息期，为期约3个月，休止期头发占9%-14%，在此阶段，毛囊渐渐萎缩，最后头发脱落，但同时也会形成一个新的生长期毛球，新发再次进入生长期并重复周期。

但是，如果你的毛囊不健康或者受损，甚至没有毛囊了，就会出现头发变稀疏、发际线后移，更严重的就是出现某区域“寸草不生”的情况。

男生最初表现为前额额角及发际线头发变细、稀疏，逐渐发展会形成高额，进而与顶部脱发区域融合，严重者仅枕部及两侧颞部保留少量头发，也就是大家俗称的“地中海”。

举个“栗子”吧，威廉王子正在朝此方向发展↓

女生体内雄性激素分泌不多，虽然不用担心秃顶，但也会表现为头顶部头发稀疏，从发顶发缝向两侧蔓延，最多见的是头皮毛囊的整体萎缩，头发大量脱落。

小编在网上找到四个女明星的发缝对比图，还是hin明显滴~↓

那么毛囊主要会受到哪些方面的影响呢？

1、 遗传性因素

雄性激素脱发的主要原因是遗传因素，当自身的雄性激素睾酮分泌过多，在代谢中能够生成双轻睾酮（DHT），而DHT是毛囊的杀手，当体内的DHT浓度变高时，你的头发就会开始变的细软、脱落，最后头顶或前额出现明显的脱发区域。

但并不是所有的雄脱者都有一个较高水平的雄性激素。此前曾有研究者做过一组对照实验，发现大约仅有60%的雄脱者体内，雄性激素水平比一般人稍高。另外导致脱发的原因，除了雄性激素偏高，另一个则是毛囊天生对DHT的敏感性。

另外，遗传性的雄性脱发虽然常见于男生，但对女生的影响也不容小觑。如果女性体内雄性激素水平较高，也会有明显的表现特征，如皮肤多发痤疮、月经长期失调、男性化明显、容易抑郁等，如果没有这些特征，则可排除雄性激素水平过高的假设。

2、激素水平的影响

1）雌激素水平降低。这种脱发情况多出现在女性生产后，原因是怀孕和生产扰乱了毛囊的正常生理周期，由此导致了脱发。人体内的激素水平可以直接影响到毛囊周期，特别是雌激素：从怀孕约4个月开始，人体内的雌激素水平明显升高，雌激素可以直接作用于毛囊，延长毛囊的生长期，压缩毛囊的休止期，所以生长期的毛囊就多了，这也就是为什么有些人会觉得自己怀孕期间脱发少了、头发甚至更密更厚了。但是随着孕期的结束，雌激素断崖式的降低，原本由雌激素维持在生长期的毛囊，随即大量进入到休止期，再经过3个月左右的休止期后，便开始脱落从而造成短时间内大量脱发。

比如秦舒培，产后脱发很是夸张↓

2） 当工作压力增大，出现精神抑郁、作息紊乱等情况，同样也会影响到雄激素水平，这个时候身体会释放一种叫做“皮质醇”（Cortisol）的物质，来对压力做出有效反应。皮质醇这个东西，简单来说就是促进皮脂腺分泌出过多油脂，会让头皮出油增多，从而造成毛囊萎缩。

爽妹子长期精神压力太大，相信大家已经不陌生了，她的头发就比较稀疏↓

3、 外界因素影响

1）饮食习惯。除了前面说到的精神压力外，平时喜欢吃甜食、油腻的食物，或是喜欢饮酒，同样也会加重油脂分泌造成毛囊的萎缩，比如肥胖的人就容易脱发。头发如果长期处于油性环境，掉发便会加剧。

2）疤痕性脱发。烫伤或者是刀伤，当已经触及到真皮层，那毛囊基本上就是死亡的状态了。

3） 牵引性脱发。这个比较常见的就是喜欢扎马尾的女生，如果马尾扎得太紧，前额、发际线这两个地方就会受到较大的拉力。而这种梳马尾的习惯往往是从小时候就开始养成的，当时毛囊还属于比较幼小、脆弱的阶段，如果受到较强外力的牵拉，局部血供肯定会受到影响，导致局部毛囊生长变差。长此以往，很可能这个地方就会秃了。

So，章子怡这种勒紧头皮的马尾，仙女们还是不要经常扎了↓

4、疾病原因

自身有内分泌、甲状腺或者自身免疫等疾病，也会对毛囊产生影响。

看完文章，你们是不是已经清楚自己脱发的原因了呢？不管是什么原因，一定要记得早早引起重视，即时治疗哦。最后祝大家都有一头浓密的秀发~