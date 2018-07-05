不瘦十斤不换头像？过段时间然后又默默的换回来了

吸脂减肥，相比于其他方式更为舒服有效，而且无需逼迫自己做一些抵触的事情，让脂肪轻松转移到体外。

（文 微信公众号：火总zhengxing）

那一年

你磕长头在山路

不为觐见

只为重回女神容颜

我看过很多人

换了不瘦十斤

不换头像的头像

然后又默默的又换回来了

管住嘴

迈开腿

再不瘦就老了

道理都懂，可就是没有“自制力”去完全做到

减个假肥

我才发现

所谓的自制力是个误区

如果看鸡汤有用的话

自制力

我们应该

早就变成了

自我管理的达人

走上人生巅峰了

成功学里说，自制力这种小可减肥，大可暴富啊

我们是普通人

还是用普通办法来解决吧

1

在所有方法需要你改变自己的习惯中，找出改正它会让你极度不舒服和比较不舒服的，永远不要实施它。不管它可能多有效。

比如说

很喜欢吃芒果

结果我非要戒掉甜的食物去减肥

食物

那么在减肥过程中

我痛苦不仅仅是饥饿和运动

而且主要的是我不能吃我喜欢的东西

科学家已经证实，“本能型”的吃饭的人与“自控型”的吃饭的人相比，更不容易受到更多食物的诱惑。如果时常控制自己，可能一小勺米饭的诱惑就会让你暴食。

2

在所有试过的减肥方法中，找出你可以轻松舒适的完成它或者说完成它不会让你感到痛苦的方法。

运动

所以很多人选择了

运动减肥

然而

运动一旦停下来

就会功亏一篑

而且见效缓慢

3

吸脂减肥，相比于其他方式更为舒服有效，而且无需逼迫自己做一些抵触的事情，让脂肪轻松转移到体外。

吸脂减肥

这样效果好吗

答案肯定是明确的

告诉你，能，见效很快

而且可以瘦的过程非常舒服

我可以毫不费力不难为自己的瘦下去来。我吃东西不再会有罪恶感，我不再时刻想着自己减肥，生活突然轻松了很多。

环形吸脂减肥

即根据个体特征和需要，按照人体美学分割比例确定吸脂部位、吸脂量和术后视觉美感和负压的微创吸脂手术的技术特点，使指定部位的的脂肪细胞均匀溶解、吸出，均匀减去腰、腹、臀、腿、脸等部位的脂肪堆积。

全面塑造完美身材，轻松享“瘦”

1、定位塑形 享瘦就瘦

通过人体黄金分割美学，对人体脂肪进行准确探测与分析，均匀地将腰腹、臀、腿、背、手臂等部位的脂肪细胞彻底溶解并排出体外，术后肌肤平滑紧致，见效快。

2、科学减肥 不反弹

将脂肪分层快速溶化并吸出，对组织和肌肤伤害小，短时间内就可快速恢复窈窕身段，从根本上减少脂肪细胞数量。

3、安全无痛 光滑无痕

平滑吸脂塑形术采用微创、无痛技术，全部手术都通过针眼般大小的微导孔完成，能有效地促进皮肤的回缩，激活胶原蛋白细胞有序排列，术后不留疤痕，呈现优雅柔和的曲线，为您恪守改变的秘密。

对比图

对比

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