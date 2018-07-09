你长得不好看 也许因为人中长

人中长，薄上唇并且整齐会显的慈祥而威严，但大部分具有长人中的人们都普遍看起来脸长、显老，略显憔悴无力。

（文 微信公众号：整容达人）

近年来，刮起了一阵做人中手术的风。小编一直以为人中手术比较冷门，没想到做的人还真多啊！今天，小编也跟一阵风，看看热门的人中手术是怎么做的？

最理想的人中长度通常是下嘴唇至下巴底端距离的一半。人中缩小手术适当缩小与脸型不和谐的长人中，是一项协调面部均衡比例的手术。

人中手术

适合自己脸型的和谐人中：

人中长，薄上唇并且整齐会显的慈祥而威严，但大部分具有长人中的人们都普遍看起来脸长、显老，略显憔悴无力。（除先天性原因外）

袁姗姗的人中过长，显得下巴占面部的比例过大，人中过长的走不了甜美路线。不过，袁姗姗的马甲线，小编是佩服的五体投地。

袁姗姗

人中长度产生变化的原因：

因嘴唇组织老化而导致人中皮肤失去弹力，人中变长。

下颚的前进引起的鼻唇角扩大，导致上唇卷缩，皮肤下垂。

人中缩小手术后变短的人中长度会使人看起来年轻许多，脸也会显小。有着朝气蓬勃的自信满满的形象。另外，上唇增加了丰满感，卷缩的唇线新生而塑造出生机勃勃的形象。

有着韩国国明初恋的裴秀智，也改善过人中手术。不然，怎么能撩到李敏浩欧巴呢！

裴秀智

人中缩小手术方法：

鼻底全切开式：适用于不想太多改变上唇厚度且缩短人中长度的人群

鼻底全切开式

上唇线全切开式：适用于上唇薄、唇线不明显且偏平的人群。

上唇线全切开式

人中缩小鼻底全切开式手术对比图

人中缩小鼻底全切开式

对比

人中缩小上唇线切开手术对比图

人中缩小上唇线切开

对比图

人中缩小手术时间大概2个小时，采用局部睡眠麻醉，7天后拆线就可以了。小编还是那句话，口唇整形最重要的一点就是不可过度哦！

更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。