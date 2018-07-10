这位最会踢球的足球先生 整完牙后竟成时尚圈的高级脸

我们的牙齿从里到外看，大致可以分为牙釉质、牙本质和牙髓三个部分。健康的牙齿是略微发黄的，这是为什么呢？原因是我们的牙釉质具有半透明的特性，越健康的牙釉质钙化程度越高，其硬度也越高，这样的牙釉质就会更透明，而牙本质是发黄的，所以呈淡黄色。

C罗爱美这件事情想必大家都hin有体会，就算挂彩了也得赶紧找队医借手机，然后打开前置摄像头看看自己还——帅！不！帅！↓

爱美

照镜子

2016年的时候，西班牙加泰罗尼亚《世界体育报》甚至指出，C罗可能戴了假睫毛或者接长了自己的睫毛。原因是他当时的照片和早前有有太大不同——C罗的眼睛看起来更大了！而且他的睫毛也更长、更粗，好像使用了某种睫毛膏似的。

迷妹们快来感受下C罗的“卡姿兰大眼”↓

卡姿兰大眼

还有这种带妆上镜的自拍照，活脱脱一枚精致的猪猪男孩↓

精致

对比以前，C罗确实变得更帅更man，甚至还透露着一股时尚圈最爱的高级感面孔↓

对比

变化如此大，自然少不了整形的瓜。有媒体爆料，称C罗花费巨资对自己的额头、眉毛、牙齿和鼻子等部位进行调整。

调整部位

而其中最引人注意的肯定就是牙齿了，先来温故一下有着一口参差不齐牙齿的“黄牙罗”↓

“黄牙罗”

爱美的霸道总裁怎么能允许自己有瑕疵，箍牙整起来！

箍牙

虽然箍完牙，但这样婶儿一般的笑容，让霸道总裁依然觉得自己不够完美↓

笑

整牙仅仅是第一步，想要接到时尚圈的代言，一口炫白的牙齿才是制胜的关键！瞧瞧广告片中的C罗，展开笑容简直就是夜空中最闪耀的那一刻星↓

一口白牙

就连日常赢球后啃起奖牌来也更加自信了，有木有？↓

咬金牌

看到C罗的一口白牙，你是不是也羡慕了呢？没错！今天小编要给大家科普的就是牙齿美白啦！本期《Let’s整事儿》请到的大咖，是来自北京大学口腔医院的唐志辉教授。

唐志辉教授

为什么有的人天生牙齿白，而有的人就牙齿发黄呢？首先，唐教授给大家讲解了健康牙齿的颜色，和牙色到底是会受到哪些因素的影响：

健康的牙齿其实是微黄的，这与牙齿的结构有关

牙齿结构

我们的牙齿从里到外看，大致可以分为牙釉质、牙本质和牙髓三个部分。健康的牙齿是略微发黄的，这是为什么呢？原因是我们的牙釉质具有半透明的特性，越健康的牙釉质钙化程度越高，其硬度也越高，这样的牙釉质就会更透明，而牙本质是发黄的，所以呈淡黄色。

通常情况下，用 Vitapan classical 比色板作为标准，我们的牙齿颜色介于A2-A3。↓

牙齿颜色

虽然健康的牙齿微黄，虽然我们不需要用牙咬奖牌，虽然我们也突围不了时尚圈儿，但我们和C罗一样，有一颗追逐洁白皓齿的小心脏！那么科学家和医生们为了满足我们的小小心愿，都做了哪些努力呢？

开心

目前常用的美白牙齿的方法有这些：

1、 牙齿漂白技术。目前运用最广泛的漂白方式有两种：一个是冷光催化美白，另一个是非冷光催化美白。原理是通过氧化还原，使牙面上的染色大分子被分解成小分子，从深色变成浅色，从而达到美白牙齿的目的。虽然前者用的美白剂是过氧化氢，后者用的美白剂是过氧化脲，但说到底原理都是一样的，只是冷光催化美白需要用特殊的高强度蓝光照射，加速氧还原，而另一个则不需要。

牙齿漂白技术

不过，千万不要认为美白牙齿就是涂美白剂+照射这么简单，或者说非冷光催化美白连照射都省了。做美白之前，医生会先评估你的牙齿是否适合做美白治疗，如果有牙龈炎等其它口腔问题，就需要先做治疗；如果有牙结石、烟斑等问题，医生会建议先洗牙再抛光，这样美白的效果才会更好。

另外，在涂美白剂之前，需要在牙龈和牙齿的衔接处，涂抹光固化树脂牙龈保护剂，可以避免牙龈被美白剂灼伤。这就是刚涂完牙龈保护剂，准备做冷光美白的小编↓

准备做冷光美白的小编

那么，好多仙女肯定会问了，做完之后真的能白到发光吗？当然不是！

美白的效果因人而异，一次美白效果可以提高至少5个VITA色阶。但如果你追求的是如同C罗牙齿般绚烂夺目的白，那可能就需要接受多次治疗，或者选择其它的牙齿美白方式了。

除了能在医院做的冷光美白和非冷光美白外，根据过氧还原的原理，也有一些适合在家里进行的美白方式。

可在家里进行

唐志辉医生介绍，医生可以根据求美者的牙齿形状制作个性化的牙套，求美者可以在家使用。将美白药剂涂在牙套上，再把牙套带到牙齿上。

这样在睡觉的过程中，药剂就能缓慢而持久的与牙齿发生作用。

还有一种居家美牙方式，就是美白牙贴啦！虽然几年前，小S代言的某品牌美白牙贴，因为夸张宣传而被罚款，但里面含有的氧化成分，确实对美白牙齿有作用。

不管是居家使用的美白牙套还是美白牙贴，虽然和医院美牙时的作用原理相同，但医院使用的美白成分是高浓度的过氧化氢（40%左右），而居家产品的有效成分一般是低浓度的过氧化脲（10%）。所以，居家产品一般是配合医院美白，来达到巩固美白维护效果的目的。当然啦，这就跟打水光针和敷面膜一样，不打水光针每天敷面膜也能够补水，日化产品单独使用也能有一定的效果，但绝对比不上在医院专业的美白效果。不过，唐教授提醒大家，一定要仔细阅读产品说明，严格按照说明书来进行。

2、 贴面美白。如果化学漂白后的牙齿，无法满足你的要求，你想要的是珍珠白、绚烂白、比冬天里的雪还白，那么贴面美白是最佳的选择。其原理就是在牙齿表面粘上一层贴面，对已经变色的牙齿起到遮挡的作用。

牙齿贴面可以分为树脂贴面和全瓷贴面。树脂贴面操作相对瓷贴面要简单得多，价格上也相对便宜。与瓷贴面相比，树脂贴面的强度较低，易磨损、变色，美学表现及持久性不如瓷材料。唯一的优势可能就是费用低了……而瓷贴面则是除了贵，没有什么缺点……

牙齿贴面

除了能让牙齿立刻变白，瓷贴面还可以改善由于牙齿形状、缺损等问题引起的美观度差。

比如填补牙缝↓

填补牙缝

改善牙齿轻度缺损↓

改善牙齿轻度缺损

改善牙齿轻度错位↓

改善牙齿轻度错位

3、 烤瓷牙。虽然和瓷贴面一样都有个“瓷”字儿，但两者对于牙齿的磨损程度可是天差地别的啊！做烤瓷牙差不多要磨掉一半的好牙，而宝贵的牙体组织是不可再生的，所以对牙损伤是很大的，做了烤瓷牙基本就不是你自己的牙齿了。如果不是为了治疗，而纯粹是为了美白而做烤瓷话，不推荐！

烤瓷牙

最后，再来说说牙齿的颜色，真的不是越白越好啊！死白死白，白得能发出激光，biubiubiu的那种感觉，真的很让人跳戏↓

不是越白越好

小编在网上看到一个说法，觉得很有意思，也有一定的道理。就是在选择牙齿颜色的时候，牙齿的白度最好和眼白的白度一致。

比如下面这个妹子牙齿颜色比眼白白了几个度，是不是显得很突兀？↓

很突兀

而这一位就明显比较和谐了↓

与眼白颜色一致

好啦，今天的科普就到这里了~祝福大家都能拥有一个自信灿烂的笑容哟！

灿烂笑容

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