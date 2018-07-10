是什么样的眼睛连妈妈都看不下去 术后妈妈看哭了

上睑下垂一个主要原因是上睑提肌和平滑肌功能不全，导致上睑下垂遮住了部分瞳孔，双眼无神，让人看上去仿佛没睡醒。

（文：整形医生修志夫 微博）

在这次“美眼大会”里，模特们的妈妈有着两种截然不同的态度：上一位“美眼大会”的模特小丽想做眼睛却被妈妈费尽心思去阻止，最后还是同意小丽做双眼皮手术，做完之后的效果妈妈表示满意。

而这次的“美眼大会”模特小橙，妈妈不仅不反对，还亲自带她来做手术——

橙妈妈关注修修微博已久，看到“美眼大会”模特征集信息，第一时间就联系了在美国念书的小橙，并催着她报了名。

这样的妈妈，你是不是也很想要来一个？

反倒是橙爸爸不怎么支持女儿做眼睛了，因为他认为“女儿已经很美了，不需要动刀”。

确实，在父母心里，自家的孩子都是最好看的。

橙妈妈依然立场坚定地支持女儿做双眼皮，她表示：“开个双眼皮可以让女儿更好看，我都想整”。

橙妈妈为什么这么坚持女儿做眼睛？

看看小橙的眼睛就知道了：单眼皮、眼裂短、瞳孔暴露率小、倒睫、还有内眦赘皮。

眼睛

内眦赘皮

选拔微博上公布后，网友们也认为这样的眼睛确实不够有神好看，还纷纷评论“这眼睛跟我/我朋友/我表姐一样”……看来真是一双“大众眼”

网友留言

虽然父母意见不同，但决定权就在小橙手里。最终，小橙和妈妈站在同一“战线”上，决定“脱单”！

其实，如果有“上睑下垂”这个问题，通常是建议做一下矫正手术的：

上睑下垂一个主要原因是上睑提肌和平滑肌功能不全，导致上睑下垂遮住了部分瞳孔，双眼无神，让人看上去仿佛没睡醒。

下垂

看看小橙无法使用额肌力量，眼睛就睁不大了。

轻度的上睑下垂

轻度的上睑下垂，眼睛会显得无神、不好看，严重的还会带来下面这些影响：

1、上睑下垂导致眼皮遮住瞳孔，会影响视野，先天性上睑下垂患者会养成头向后仰习惯、斜视、屈光不正，甚至会导致弱视；

2、因为提肌无力，上睑下垂患者需要长期靠额肌力量辅助睁眼，又会形成严重的抬头纹。

抬头纹严重

上睑下垂是这样矫正的：

轻中度上睑下垂可以通过上睑提肌缩短术来矫正，上睑提肌功能丧失的重度上睑下垂一般采取额肌瓣下移悬吊术、CFS上睑下垂矫正术。

▼上睑提肌缩短术

▼上睑提肌缩短术

▼额肌瓣下移悬吊术

▼额肌瓣下移悬吊术

▼“美眼大会”专家为小橙做上睑下垂矫正+开内眼角手术。

手术

手术过程

▼来感受一下小橙术后即刻的效果吧。

术后

▼手术完成后，小陈看到自己眼睛的第一反应是“终于看得到我的睫毛了！”

而一直在手术室外焦急等待的陈妈妈，看到从手术出来的女儿，一颗悬着的心终于落下了。看到女儿上睑下垂矫正手术后的即刻效果，超过自己的心理预期，妈妈当场欣喜落泪：“终于放心了，可以跟孩子爸爸交代了……”，真是“可怜天下父母心”！

上睑下垂矫正的效果，会随着时间推移越来越理想。下面是小橙术后10天的照片，感受一下：

术后10天

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