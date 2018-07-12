做双眼皮前，你该知道的10件事

（文 微信公众号：八大处整形王淑杰）

你知道双眼皮有哪几种手术方式吗？有哪几种类型吗？做个漂亮自然的双眼皮，设计上，手术操作中有哪些要点吗？下面就由八大处整形王淑杰主任为大家详细讲解一下。

我们常说的双眼皮成型术，也称重睑术，是整形美容外科手术之一。即通过手术方式使眼睑皮肤与提上睑肌腱膜建立起联系，使睁眼时上睑皮肤能凹陷形成重睑沟，进而形成爱美人士追求的双眼皮效果。

双眼皮是如何形成的

当我们做双眼皮前，先要了解一下双眼皮是怎么形成的。医学上将睁眼睛的肌肉叫上睑提肌，先天性双眼皮的人，其上睑提肌的纤维除了附着睑板上缘用于将眼睛睁开外，还有部分纤维向前通过眼轮匝肌，附着上睑皮肤距睑缘4-7cm处，当眼睛睁开，上睑提肌收缩时，这个部位的皮肤被向上牵拉，而其上部皮肤相对下垂，于是形成皮肤皱褶，就是重睑皱襞，也就是所谓的双眼皮，而单眼皮者一般无纤维附着眼睑皮肤，无皱褶出现。所以重睑术的目的就是要形成皮肤和上睑提肌之间的连接。

双眼皮

双眼皮手术的三种方式

埋线法：埋线双眼皮手术是指通过缝合的方式，直接把缝线埋藏于皮肤及睑板之间，使上睑皮肤同睑板发生粘连，形成重睑。这种方法的优点是创伤小，恢复快，适合眼部条件较好，眼皮紧、无松弛的求美者。很多人担心埋线双眼皮维持时间太短，其实只要三个月内洗脸化妆，不揉眼睛，定型后基本是可以维持永久的，只有少数人存在双眼皮变浅的情况，后期需要补做一下，术后也是可以维持永久的。

埋线法

三点微创法：它是在眼皮上制作3个长度仅有2-3毫米不连续的微小创口，通过它们取出部分多余脂肪和松垂皮肤，再将三点缝合，形成双眼皮，属于半开放式手术方法，术后线条自然美观，基本上可永久成型。但它取出的脂肪有限，只适合于眼皮较薄，皮肤无明显松弛的求美者。

三点微创法

全切双眼皮：是通过手术在上眼皮处作一切口，去除多余的皮肤及脂肪组织，然后将眼睑皮肤固定在所需高度的睑板上形成重睑。全切的原理和埋线不同，埋线类似于双眼皮贴，是借助外物形成一条纹路；而全切，是人为造成肌肉与皮肤的粘连，形成双眼皮，是永久成型术，因为它能调节和改变上睑各层次的组织结构，可解决眼睑存在的许多问题，例如肿眼泡，轻度上睑下垂、睫毛内翻等。适合各类人群，是目前临床上用得最多的一种双眼皮手术方式。

全切双眼皮

虽然市场上五花八门的双眼皮手术名称很多，什么“生态双眼皮术”、“无痕翘睫术”等等，每个都被宣传得天花乱坠，但实际上，无论如何包装，都不外乎以上三种，或是在这三种的基础上改良而成。

双眼皮的四种类型

双眼皮的类型主要有平行型、开扇型、新月型、欧式眼四种，如何选择合适自己的双眼皮，也是很重要的一步。

双眼皮的四种类型

1、平行型，双眼皮跟上眼睑睑缘基本平行，显得端庄大气。这种形态适合眼睛较大，眉弓较高，而上眼皮又比较薄的女性；

2、开扇型，其特点就是内窄外宽，双眼皮向外眼角方向逐渐变宽，又称“丹凤眼”，“桃花眼”，适合眉毛与眼睛距离适中，外眼角微微上抬的求美者，术后眼角灵动飘逸，有神采飞扬的感觉，像《红楼梦》中的王熙凤就是典型的丹凤眼；

3、新月型，重睑线似一轮弯弯的新月，外侧略窄，中间较宽。这种眼型看上去妩媚、可爱。适合没有内眦赘皮，眉毛跟眼睛之间的距离比较近，西方女性较为常见。这种双眼皮显得很妩媚，很性感。

4、欧式眼：基本上来说只适合欧洲人面部的骨骼结构，这也是其眼睑睑板的生理解剖结构所决定的，因为她们眉弓特别高，眼窝深，宽大的双眼皮往往夸张漂亮，但东方女性就不适合了。

如果需要开内眼角，就尽量和双眼皮手术一起做

双眼皮和开眼角同属眼部整形手术，相互之间不会有影响，两个手术一起进行，比单做一个手术的改善更明显，术后效果也好佷多，而且，两个手术同时进行，也便于医生的整体设计，一次手术也减少了患者的痛苦，两者的恢复时间也差不多，所以如果需要开内眼角，就尽量和双眼皮手术一起做。

双眼皮和开眼角

双眼皮做的宽好还是窄好？

双眼皮的快读要根据一个人的脸型、眉弓至睑缘的宽窄（即上眼皮的宽窄）、眼窝的深浅、上睑的厚薄等因素来综合决定。东方人的上睑窄，眼窝平，眉弓低，上睑厚，双眼皮不宜做的太宽。如果双眼皮做得太宽，会导致外形不自然，给人不真实的感觉。而且双眼皮做坏了由窄变宽容易，由宽变窄会很困难。

双眼皮手术是否会留下疤痕？

对于双眼皮手术来说，一般是不会留下明显疤痕的，这是因为上眼皮的皮肤比较薄，越薄的皮肤越不容易形成严重的疤痕，而且切口的疤痕会隐藏在双眼皮的皱褶内，在睁眼的时候会完全掩盖在皱褶深处，快速的睁眼、闭眼完全看不到疤痕。

有很多朋友都担心自己是疤痕体质不敢做整形，八大处整形王淑杰主任建议，碰到这种情况，首先要确诊自己是不是疤痕体质，只有身体上有过病理性疤痕，包括增生性疤痕和疤痕疙瘩，这样的人才能确诊为疤痕体质，但疤痕体质的人其实很少，其次，即使你真的是疤痕体质，面部整形也不会产生病理性疤痕，因为面部不是一个容易长疤痕的部位，前胸上臂耳垂才是易长疤的地方，所以即使你是疤痕体质，也不影响你做双眼皮隆鼻这类面部整形手术。

双眼皮术后，下眼睑也发青发黄，这种情况正常吗？

这种情况在眼部手术中时有发生，我们称之为瘀血。主要是因为手术中或术后组织内会有渗血，血液循着较疏松的眼周组织间隙扩散到了眶周皮下。随着时间推移，皮肤青紫会变淡、变黄，最后恢复为正常肤色。这个过程一般要1-3周，最终都能褪去，不留痕迹。

手术需要人陪同吗？

眼部美容手术后1天通常是需要外敷一小块纱布盖在创口上的，这样可以压迫止血，避免术后血肿的发生，让眼部能更快的消肿与恢复。眼睛不需要遮盖，因此可以不用别人陪同，但毕竟是做了眼睛手术，还是有些不方便，不要自己驾驶车辆。对于未满18周岁的未成年人，做手术必须要有一位成年的监护人陪同，签署手术知情同意书。

双眼皮的修复

双眼皮手术都有一个肿胀恢复期，长短因人而异，伤口也是需要一段时间恢复，一般需要经过6个月以上，疤痕才会软化，这时进行二次修改手术才有利于形态判断，不会因出血过多影响效果。而且一个手术经过6个月以上的恢复，不对称情况也会出现改善，也可能就不再需要手术了。所以，小伙伴们耐心地再多等几个月，定期检查一下，再确定是否需要二次手术。

双眼皮的术后护理

双眼皮手术后回家建议以休息为主，做好术区冰敷，保持术区伤口的干燥清洁。饮食清淡为宜，尽量减少辛、酸、辣等食材，忌食海鲜。可服用消炎药，迈之灵片等，有助于创口恢复。

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