如何提高自体脂肪移植手术的满意度？

在脂肪移植过程中，无论是脂肪的提取还是移植受区的注射都要精细操作，避免手法粗暴，伤害其他的组织，延长术后的恢复期。

（文：整形医生王明利 微博）

自体脂肪移植的术后满意程度一直是一个非常受关注的话题，因为医疗美容的行业特点，术后满意度是所有医生和求美者都非常关注的话题。出现医患纠纷的情况是大家都非常不愿意看到的场景，但是满意度又是一个非常难以考量的标准。

自体脂肪移植

很多人满意度其实只取决于医生的技术，其实在实际的手术过程中医生的技术水平只占一个成功手术的百分五十，剩下的百分之五十取决于术前的有效沟通，以及手术后的精心护理。关于自体脂肪填充的术后满意度，我有一些小心得可以跟大家分享一下。

第一点：术前的有效沟通 是决定手术满意度的关键性因素

专业的医生都会非常的重视与求美者的术前沟通，因为每一台手术对他来说都更像一个艺术品。在实施手术之前要对求美者进行整体评估，了解求美者想要达到的实际效果，从而进行手术方案的整体设计。

术前的有效沟通

以自体脂肪移植丰胸为例，在丰胸之前要了解求美者的脂肪饱和度，皮肤松弛程度和她理想的胸部大小，结合求美者本身的基础条件并且给她合理的建议和手术方案才是术前的有效沟通。看诊过程中经常遇到本身的脂肪含量很低，胸部的皮肤也非常紧的求美者，她们对于脂肪填充的心里预期非常高。但是实际上这种胸部基础的求美者单次脂肪填充是不能达到他们心里的预期的效果的，医生要事先将实际的情况以及实际可以达到的效果告诉求美者，不能单方面的夸大手术效果。有些医生为了眼前的利益而忽略了求美者自身的条件，一味的承诺手术效果，可想而知求美者术后的预期肯定是达不到的，所以术后出现纠纷也是很正常的。当然有些求美者提出的非常不切合实际的要求，为了手术的安全和避免术后纠纷，医生也可以选择性拒绝。

第二：脂肪的获取和移植区的注射 要做到精细柔和

其实求美者不仅对于手术的效果是在意的，他们同时也非常在意手术的安全性，变美过程中的舒适度。在脂肪移植过程中，无论是脂肪的提取还是移植受区的注射都要精细操作，避免手法粗暴，伤害其他的组织，延长术后的恢复期。术后恢复期的延长会增加求美者在变美过程中的焦虑感，这也是造成手术满意度较低的原因之一。

第三：术后护理和手术一样重要 医生要帮助求美者度过恢复关键期

想要脂肪细胞可以在受区稳定的成活，术后的恢复期也非常关键，医生要嘱托好求美者恢复关键期的注意事项，定期回访保证手术效果。自体脂肪移植是一个精细的手术，从脂肪的选择，提取，净化都需要精细操作。在脂肪成活的关键期，需要更加注意。

手术

刚移植到受区的小颗粒通过局部的渗透以及新生毛细血管中或缺营养，这些新生组织非常脆弱局部活动增多，就不利于毛细血管的生长也就不利于脂肪细胞的成活。做不好术后护理工作，早期是看不到还有什么影响，但是当脂肪不成活液化被人体吸收之后，就会有非常明显的脂肪吸收的效果。术后一个月吸收的高峰期，能够度过吸收期的脂肪基本是都可以成活的。

脂肪

提升求美者的手术满意度是我们一直努力的事情，不仅是在技术上加以重视，在沟通交流和术后护理上也同样重要，在这一过程希望求美者本人也要做好配合，变美是我们共同期待的事情。

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