你对整形究竟了解多少呢

你听完整形扫盲课以后，兴致冲冲的回家忽悠妈妈把很多年的眼袋做掉，你会建议她采取哪种眼袋祛除手术？

（文 微信公众号：北医三院整形外科）

文章原标题：整形扫盲测试题

暑期毕业季来临，一大波整友加入了整形大军，今天就跟小编一起测试一下你对整形究竟了解多少吧！搬好小板凳，拿起笔纸记录下你的答案，正确答案在文末，可不要偷看哦！

整形

（每题分值均为5分，共20题，合计100分，试试看你能得多少分吧！）

1

同学聚会时很多人跟你聊起他们这几年的经历和变化，其中哪一件是跟你所了解的整形无关的？

A。 Lisa上周跟Diana一起去打了瘦脸针

B。 分手后前任为挽回芳心毅然去种了头发

C。 同桌阿光因为想入伍上个月把20年的纹身洗了

D。 闺蜜结婚2年没有孩子，终于下定决心去做试管婴儿

2

你听完整形扫盲课以后，兴致冲冲的回家忽悠妈妈把很多年的眼袋做掉，你会建议她采取哪种眼袋祛除手术？

A。 溶脂针把眼袋溶了

B。 “眼袋神贴”去眼袋

C。 从下眼皮边缘切开去掉松弛的皮肤，并且取出多余的脂肪（外路法眼袋祛除手术）

D。 口服“去眼袋神药”

3

闺蜜抱怨鼻子太矮，想垫一下，但是她又不想用假体，她听说可以用身上的肋软骨来垫，于是她征求你的意见，用谁的肋软骨比较好，你会推荐她：

A。 用她爸爸的

B。 用前男友的

C。 用她姐姐的

D。 用她自己的

4

所谓的除皱针和瘦脸针，其主要成分其实是？

A。 大肠杆菌毒素

B。 痢疾杆菌毒素

C。 肉毒杆菌毒素

D。 双歧杆菌毒素

5

传说中的打玻尿酸丰唇，一般能维持多长时间？

A。 1周左右

B。 半年左右

C。 10年没问题

D。 维持终身

6

以下哪项是常用的整形外科假体填充材料？

A。 橡胶

B。 硅胶

C。 乳胶

D。 塑胶

7

曾经风靡一段时间后，因安全性隐患被卫生部明令禁止使用的一种人造填充剂叫：

A。 奥美定

B。 奥美动

C。 奥丑定

D。 奥丑动

8

并非解剖学上的肌肉结构，但是由于其形象生动的表达，今年来在医美行业里而被整友和整医普遍用以形容颧部软组织丰满的名词是？

A。 “蜜桃肌”

B。 “苹果肌”

C。 “西瓜肌”

D。 “菠萝肌”

9

隆胸手术的四种效果之中，你认为最满意的是？

A。 大不一样

B。 不大一样

C。 一样不大

D。 不一样大

10

重睑（双眼皮）手术会根据不同的眼皮条件设计不同的手术方式，目前通常有三种常用的方法，以下哪项不是这三种方法的标准名称

A。 埋线重睑术

B。 三点小切口重睑术

C。 切开重睑术

D。 韩式纳米高分子无痕双眼皮手术

11

近几年比较风靡的一种微整形方式，是通过微针头将低分子玻尿酸注射到真皮浅层，从而帮助皮肤锁住水分，使皮肤水润透亮，这种微整形方式通常叫：

A。 金光针

B。 木光针

C。 水光针

D。 火光针

12

一些整友和医疗机构所说的“私密整形”，指的是？

A。 到私密的场所去做整形

B。 请有私密关系的医生给自己做整形

C。 身体私密部位的整形

D。 用私密的交易方式去做的整形

13

毕业后攒了第一笔钱，你终于下定决心要去做整形了，问题是找哪位医生好？你会首先考虑些什么因素？

A。 医生帅不帅，漂不漂亮

B。 医生多大了

C。 医生是什么职称

D。 亲自面诊，综合考虑医生的专长技术、审美风格、沟通能力、服务态度以及文化修养等

14

你单位的陈总准备去做拉皮，医生面诊以后决定可以手术，手术前给陈总开了好几项传染病的化验检查，陈总很不理解，来问你，你告诉她：

A。 医生怀疑陈总有不洁生活史

B。 医生想多赚点钱

C。 医生会根据传染病的情况个性化设计手术方案

D。 这是所有整形手术的术前常规，是为了每一位顾客手术时避免受到交叉感染的风险

15

关于整形可能存在的并发症风险，以下哪个说法相对客观一些？

A。 做手术时用了全身麻醉人会变傻

B。 假体隆胸手术以后坐飞机假体会爆炸

C。 玻尿酸注射填充有可能会致盲

D。 打过肉毒素以后会老得更快

16

某明星为了鉴别是否做过整形手术到医院去找X光，TA如果做了以下哪项整形项目有可能被查出来？

A。 十年前做过双眼皮

B。 三年前做过硅胶隆鼻

C。 半年前做过线雕

D。 上个月注射了玻尿酸填充法令纹

17

今年在皮肤激光领域上出现的新仪器设备，特点是通过超短脉宽、脉冲能量高的激光器，能够更快捷、治疗次数更少的去除色斑，这种新的仪器设备是？

A。 皮秒激光

B。 肉秒激光

C。 筋秒激光

D。 骨秒激光

18

小猪佩奇长大以后，样子发生了很多变化，同学聚会的时候大家纷纷猜测她做了什么整形，你觉得最有可能的是：

A。 填充苹果肌

B。 口角上提手术

C。 隆下巴手术

D。 下颌角整形

19

一直减不掉身上的肥肉，很想去做吸脂手术，但是费用又太贵，想找个地方报销，可以考虑：

A。 国家医疗保险

B。 商业重疾险

C。 旅游意外险

D。 老公爱心腰包

20

家里亲戚刚做完拉皮手术一周，拆开纱布一看，发现整个脸肿的都变形了，跟想象中的效果差别很大，她心情非常焦虑沮丧，这时你会建议她：

A。 马上到韩国找其他医生修复

B。 耐心等待最终恢复，如果有任何疑虑随时与医生沟通

C。 网络上吐槽手术医生水平不行

D。 到医院拉横幅抗议

正确答案：

1.D 2.C 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.B 9.A 10.D 11.C 12.C 13.D 14.D 15.C 16.B 17.A 18.D 19.D 20.B

测试结果你得了多少分呢？

假期来临，很多整友都会选择在这个时期进行整形手术，其中一个重要的原因就是因为有足够的时间进行术后恢复，这样在假期结束以后也不会被人发现自己做了整形手术，如果你也是暑期整形大军中的一员，一定要充分了解手术的相关科普，根据自身的具体情况选择适合自己的手术方案，谨记手术一定要选择正规医院的专业医生进行操作，这样才能保障我们的手术效果。

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