双眼皮术后1年 为什么1眼就被看穿是割的

由于设计不合理、手术不精湛、缝合不精细、术中感染等因素，造成双眼皮疤痕明显，闭眼有一条凹凸不平、比较明显的疤痕。

（文： 整形修复医生郑永生 微博）

每天不少花生蜜找我面诊双眼皮修复，“总被人说割失败了！”“一眼就被认出是割的了！”“太不自然了！”这样的倾诉不绝于耳，为什么双眼皮术后1年，为什么被1眼看穿是割的呢？“假”双眼皮藏不住的原因，大大给大家分析几点：

修复术

1、双眼皮太宽

双眼皮宽一些确实更明显，但每个人的宽度要有合理的限制，求美者若是一味追求大、宽，加上和自己面部不匹配，结果只会造成一副极其不自然的眼睛。

双眼皮太宽

关于双眼皮的宽度，我一般都会建议不要做的太宽，太宽显得太假，当然太窄效果不明显。应依据个人情况，比较适中的宽度（5-7mm）、个别条件可以适当到8mm。

术后4个月

2、痕迹、疤痕明显

由于设计不合理、手术不精湛、缝合不精细、术中感染等因素，造成双眼皮疤痕明显，闭眼有一条凹凸不平、比较明显的疤痕。

痕迹、疤痕明显

在双眼皮修复手术操作中，应该遵循松解粘连疤痕，尽可能恢复原有解剖结构的原则，调整重睑线的弧度，重新缝合重睑。

3、弧度不流畅

为什么能看出双眼皮是割的？双眼皮弧度不流畅也是一大原因！是什么原因导致的双眼皮不流畅呢？有以下几点：

弧度不流畅

①设计不精准；②手术时切开不准确；③去除皮肤不均匀；④睑板前组织保留太少或去除不均；⑤缝合时，结扎太紧以及穿过睑板的位置过高或过低等

4、眼部形态异常

双眼皮手术后上睑外翻、或眼角畸形、上睑下垂，睫毛过度上翘、虽无瘢痕显露，但外形欠佳，有时结膜外露、发炎。

双睑外翻

做双眼皮修复时要根据不同的情况选择合适的方法，分别分析：①上睑皮肤和皮下脂肪残留较多者；②上睑皮肤过紧，眶隔脂肪有残留；③上睑皮肤及眶隔脂肪均无剩余等个体差定制具体的修复方案。

怎么才能让人看不出双眼皮是割的？

怎么才能让人看不出双眼皮是割的？

说可以通过这几点衡量一下：①不能有明显的人工痕迹。②双眼皮的深度、宽度、长度、弧度正常。③眼睛的大小，上眼睑的饱满度要正常。

上睑下垂

双眼皮手术会失败，与“双眼皮手术很小，很简单”这一思想有很大关系。很多人普遍认为双眼皮手术是个小手术，对此不是很重视，选择时比较草率和冲动。为了避免失败，求美者一定要术比三家。

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