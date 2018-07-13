暑期整形：四个细节揭秘医生是否值得选择

若一个整形医生能恰到好处的帮助求美者，懂得发掘顾客的美丽，将其轮廓雕琢成符合其气质和个性的和谐自然之美，这是面诊时应该重视的细节！

（文： 整形修复医生郑永生 微博）

最近门诊量爆满，每到暑期可以说是“学生美丽季”，一直想做医美项目的学子们说点什么，我的微博：@整形修复医生郑永生 也总有花生蜜问大大如何知道一个整形医生是否值得选择。“细节决定一切”今天大大给大家分享几个在面诊手术中比较容易忽视的细节，希望能给大家提供一些参考和帮助。

术后三个月

细节一： 医生是否有合法的执业资格？

我们经常在网络或电视上看到那些触目惊心的黑心美容院新闻，一些稍微培训过的非专业人员就敢使用麻醉注射剂、抗生素、处方药品用于整形手术，会按摩的就敢扎耳洞，会扎耳洞的就敢纹眉，会纹眉的就敢割双眼皮……可他们好多人竟然没有执业医师资格证书。这是选择时应该重视的细节！

术后五天

细节二：是否对求美者审美诉求有合理把握？

有一些求美者对自身问题认识不足，提出的诉求可能会有些“过犹不及”，不知道哪种“美”比较适合自己。若一个整形医生能恰到好处的帮助求美者，懂得发掘顾客的美丽，将其轮廓雕琢成符合其气质和个性的和谐自然之美，这是面诊时应该重视的细节！

术后

细节三：是否对操作技术能够烂熟于心？

人们常常将整形医生与“雕塑家”相提并论，要知道整形是医术同样也是门艺术！一名优秀的整形医生不仅要具备高尚的审美格调和高深的美学功底，更有要对操作技术、解剖层次更够烂熟于心。

在术前沟通时，一定要与医术进行充分的交谈，对术中的操作步骤多进行了解，不但使自己心里准备更充足，还能试探出医生是否能够对答如流，对你的顾虑和疑问清晰解答。这是设计方案时应该重视的细节！

对比图

细节四：是否只强调好处避谈隐患？

因为任何一项手术都是存在一定的风险性，只强调好处而避谈隐患，对效果夸夸其谈，那求美者就要提谨慎选择了。有医德的整形医生无论在何时何地都能坚守自己的原则和价值观，不会因为利益而放下自己的责任心。这是手术前应该重视的细节！

更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。