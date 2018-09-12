什么 你竟然是这样的玻尿酸

大家每天都在谈论的玻尿酸到底是什么？借本次探寻华熙生物玻尿酸梦工厂的的机会，小编就来为大家八一八玻尿酸的前世今生，揭秘那些你不知道的玻尿酸妙用。

随着白露的到来，秋意逐渐深重，气候也越来越干燥，注重护肤保养的小仙女们要把补水保湿提上日程啦！说到这里，一向被誉为“补水神器”的玻尿酸怎么能不站到C位呢？近年来，玻尿酸产品在市场上越来越普及，不仅在医美行业被广泛使用，更是进入到越来越多小仙女的护肤流程中。那么大家每天都在谈论的玻尿酸到底是什么？借本次探寻华熙生物玻尿酸梦工厂的的机会，小编就来为大家八一八玻尿酸的前世今生，揭秘那些你不知道的玻尿酸妙用。

小瓶子里面到底藏了哪些秘密？

首先玻尿酸到底skr什么东西？

透明质酸钠

专业的解释是这样的：玻尿酸一般指透明质酸，基本结构是由两个双糖单位D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺组成的大型多糖类，它的透明质分子能携带500倍以上的水分，为当今所公认的保湿成分，广泛地应用在保养品和化妆品中。

小编假装看不到那两个高大上的双糖单位名称并强行解释一波：透明质酸，也就是俗称的HA，是一种大型多糖类基质，它是一种保湿因子。

那么我们现在使用的玻尿酸是如何制取出来的呢？据小编了解，HA的提炼工艺主要有三种：

1. 动物组织提取法。最早的玻尿酸就是从鸡冠、牛眼等动物组织内提取出来的，但由于原料有限、提取率低、分离过程复杂，用这种方法提取出的玻尿酸往往价格昂贵，并且难以实现量产。

华熙生物首席科学家郭学平博士

2. 微生物发酵法。说到这里，小编不禁露出骄傲的微笑，华熙生物的首席科学家郭学平博士很早就在国内开展微生物发酵研究并实现产业化，他还研究了酶切法生产寡聚miniHA透明质酸，这是真·大佬啊！

3. 化学合成法。这种方法主要采用人工合成法制取透明质酸，可以降低制造成本，但成品的精纯度有待提升。

华熙生物种类丰富的玻尿酸产品

随着玻尿酸市场的不断成熟，琳琅满目的玻尿酸产品开始进入大众视野，现在不仅有注射式玻尿酸、涂抹式玻尿酸，还有可以吃的玻尿酸！口服玻尿酸能对细胞组织起到保湿润滑的作用，有一定的保湿和年轻化功效，将玻尿酸加入红酒中，还能使酒的挂杯效果更长！

郭学平博士在接受采访时表示，口服玻尿酸已经在许多发达国家进入食品应用领域，2015年，他跟随公司到日本市场做推广，看到有不少品牌将玻尿酸加入饮料和保健食品中，很受消费者欢迎，他受此启发，看到透明质酸钠在食品应用领域的价值。

除此之外，玻尿酸还有分子量级的区分。郭学平博士告诉我们，大分子玻尿酸主要是起保湿作用，而小分子玻尿酸的透皮吸收性更好，进入皮肤浅层后会发挥生物活性，增加细胞活力和皮肤弹性，还能起到清除自由基的作用。在医疗健康领域，玻尿酸也是业界公认的“实力派”，它不仅被加入滴眼液中起到润滑和减轻药物对眼球刺激的作用，还可以充当晶体植入手术和关节手术的粘弹剂、填充剂。

小浪已经被华熙生物玻尿酸产品所征服

怎么样，看了这么多，有没有被玻尿酸的实力惊到？确认过眼神，小编是想pick各种玻尿酸产品的人！

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