注射完玻尿酸的注意事项，爱美的朋友们关注下

玻尿酸，又名透明质酸，它是肌肤水嫩的重要基础物质，本身也是人体的一种成分，它具有特殊的保水作用，份量更高达其本身重量的100倍，是目前发现的自然界中保湿性最好的物质，被称为理想的天然保湿因子。

（文：博士丁小邦 微博）

什么是玻尿酸？

玻尿酸，又名透明质酸，它是肌肤水嫩的重要基础物质，本身也是人体的一种成分，它具有特殊的保水作用，份量更高达其本身重量的100倍，是目前发现的自然界中保湿性最好的物质，被称为理想的天然保湿因子。它可以改善皮肤营养代谢，使皮肤柔嫩、光滑、去皱、增加弹性、防止衰老，在保湿的同时又是良好的透皮吸收促进剂。与其他营养成分配合使用，可以起到促进营养吸收的更理想效果。

玻尿酸

注射玻尿酸的优势：

1、立即见效

经过注射和美容后，马上就可以看到明显的效果。

2、无创无痕

只需在真皮内注射，无手术风险，无痕无痛。

3、效果自然

玻尿酸注射后面部无明显痕迹，效果自然，美得不留破绽。

4、安全无副作用

玻尿酸原本就是人体真皮组织之一，安全无副作用。

5、无需恢复期

做完即走，不影响工作和生活。

6、无年龄限制

任何年龄都可进行，35岁以上的人群效果尤为明显。

不过，做好术后的护理工作对于恢复是十分重要的；

注射完玻尿酸注意事项：

1、注射后24小时内不能够洗脸和化妆，避免局部造成污染；

2、注射后48小时内需要保持注射位置的静止，不能够触摸按压，并且还要避免大笑和哭泣等面部肌肉的频繁运动，从而保持注射部位填充物的均匀分布；

3、注射后短时间之内要避免做剧烈运动

4、一周内禁食辛辣、海鲜食物、忌烟酒

5、注射后要暂时避免高热坏境（比如桑拿等）

6、注射玻尿酸丰唇术后一周内进食尽量不要碰到嘴唇，避免因进食过冷或过热的食物使玻尿酸流失加快。

注射完玻尿酸的反应：

注射完玻尿酸后，局部可能会有发红、肿胀、疼痛、搔痒、瘀青、异物感、及注射部位有柔软的触感，通常会出现轻微至中等症状，在注射几天后会自动缓解。

禁忌症：

孕期或哺乳期女性、年龄在18岁以下的人群、局部有炎症或感染的皮肤、服用抗凝血药期间的顾客

玻尿酸的作用：

1、深层除皱：眉间皱纹、眼角纹、鼻梁横纹、泪沟、鼻唇沟、面部下垂提升等；

2、精致塑形：隆鼻、鼻尖成形、垫下巴、丰太阳穴、丰面颊、丰额头等；

3、补水保湿：深层补水，极佳保湿效果，肌肤水润嫩滑，弹力十足。

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