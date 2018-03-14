常见的假冒玻尿酸材料

并发症的发生与材料本身、患者体质和注射医师的经验和技术相关，多数并发症都是暂时性的，对一些严重的并发症我们需要警惕和及时处理。

（文： 晏晓青医生 微博）

皮肤注射填充剂经美国 FDA认证的有以下几种：胶原、透明质酸、钙羟基磷灰石、聚乳酸和聚甲基丙烯酸甲酯。皮肤填充剂注射后可能引起的并发症根据发生时间可分为即刻、延迟和远期并发症，包括：疼痛、肿胀、红斑、瘀斑、肿块和结节、肉芽肿、过敏反应等，比较严重的并发症如组织坏死、血栓形成、失明甚至死亡等。值得注意的是：并发症的发生与材料本身、患者体质和注射医师的经验和技术相关，多数并发症都是暂时性的，对一些严重的并发症我们需要警惕和及时处理。

玻尿酸

目前市场上注射美容最常用假冒玻尿酸材料有四种，分别是奥美定、骨粉、硅胶油和末交联玻尿酸添加生长因子。

1、奥美定：奥美定（聚丙烯酰胺水凝胶）是一种无色透明凝胶状的化学合成物，注入到人体内后，可能会分解，产生剧毒，毒害神经系统，损伤肾脏，对生命循环系统造成伤害，世界卫生组织已将这种物质列为可疑致癌物之一。

2、骨粉：透明果冻状，因为其成型后质地坚硬，也被形象地称为骨水泥，在临床上被国家食品药品监督管理局批准可作为骨科的骨填充材料使用，并没有被允许用于整形外科。

3、硅胶：硅胶价格低，注射手术简单，也没有多大痛苦。但硅胶的危害绝对不少，轻者红肿疼痛，重者发炎溃烂；由于注射的是液态硅胶，进入后到处流窜，跟组织粘黏在一起，取出势必伤及健康组织，留下严重后遗症。

4、廉价的末交联玻尿酸原液掺生长因子：将末交联玻尿酸掺生长因子混合后再分装也是常见的假冒手段，这种药剂注射入人体后对人体有大碍，效果维持时间不确定，安全性基本没有，而且风险极高。

玻尿酸特性：玻尿酸的分子量很小，是透明啫喱状的药剂，搓揉的时候感觉很细腻，搓几次慢慢就变干净消失了；但是奥美定明显的颗粒偏大，胶冻状，很难迅速在凝固后消失；而硅胶则是一种油剂，搓起来感觉油腻。

另外，抵制低价促销 分装或者剩余都是谎言

1、分装：据业内人士介绍，有的医师诊所将1ml/支的玻尿酸针剂分装成五支或十支不等的针剂进行销售，每支约0.1cc或0.2cc左右。但是合法的玻尿酸，都是直接装进针筒里，并用无菌的密封包装的。使用前，只要直接拆开包装，装上施打的针头，就可以施打，绝对不会出现分装货。

2、剩余：有许多医师或诊所将客户打剩下的玻尿酸，换过针头后再贩售给其他客户，这样很容易间接感染病毒；再者，玻尿酸一但经过拆封接触过空气后，就会产生变质。

针对目前市场上良莠不齐的美容整形机构，消费者一定要查看美容机构资质。微整形前请注意“三正”：正规医院、正规医生、正规产品。这三者可以保障微整形的安全以及效果。

想通过整形方式让自己变得更漂亮，就一定要擦亮双眼，正规产品包装盒上有咨询电话可咨询真伪，最省事的办法还是去正规的医院。如果在网上看到有叫嚣非常便宜的玻尿酸千万不要上当，爱美还要更爱身体。

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