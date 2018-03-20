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1支玻尿酸可以让你美哪里？

1支玻尿酸可以让你美哪里？
2018年03月20日 17:29 新浪女性
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秋高气爽，暑期假日即将结束，想要抓住最后的休息时间做出改变的你跃跃欲试但又很迷茫。都说玻尿酸是通往女神的第一步，但是一支玻尿酸可以让你美哪里呢？别着急，爱美的小编来告诉你！

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　　（文： 脂肪移植圣手--郭昌灏 微博

　　秋高气爽，暑期假日即将结束，想要抓住最后的休息时间做出改变的你跃跃欲试但又很迷茫。都说玻尿酸是通往女神的第一步，但是一支玻尿酸可以让你美哪里呢？别着急，爱美的小常来告诉你！

　　鼻子，是脸部的最高点。再精致的面容，鼻子不好看，就减了不少分。翘挺的鼻梁能够让平淡的五官变得生动立体，令人“见之忘俗”。所以，改变的第一步是隆鼻！

鼻子鼻子

　　玻尿酸隆鼻适宜人群

适宜人群适宜人群

　　1、自身鼻部形态不错，只需微调的人

　　2、自身较为排斥手术的人

　　3、想看看隆鼻效果，再决定做不做手术

　　玻尿酸隆鼻的优势

优势优势

　　玻尿酸隆鼻是通过注射玻尿酸，以填充鼻部实现隆鼻效果的一项医疗整形美容方式。玻尿酸本就存在于人体的皮肤组织中，当它注入人体后，不仅可以快速塑形，而且还能促使胶原蛋白再生、补水、紧致肌肤，让肌肤恢复弹性。

　　玻尿酸隆鼻注意事项：

　　在注射玻尿酸术后24小时内，为了让形状固定，要避免接触玻尿酸注射区域。

　　不要在注射玻尿酸的部位冰敷或热敷。

　　在手术后短时间内要避免做剧烈运动。

　　注射玻尿酸后一周内，不可进行日光浴、汗蒸、蒸汽室、或雷射手术、或到极冷的地方。

　　术后应多喝水、补充胶原蛋白，如：白木耳、山药、秋葵、蜂蜜等食品，让效果加分。

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　　声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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