1支玻尿酸可以让你美哪里？

秋高气爽，暑期假日即将结束，想要抓住最后的休息时间做出改变的你跃跃欲试但又很迷茫。都说玻尿酸是通往女神的第一步，但是一支玻尿酸可以让你美哪里呢？别着急，爱美的小编来告诉你！

（文： 脂肪移植圣手--郭昌灏 微博）

秋高气爽，暑期假日即将结束，想要抓住最后的休息时间做出改变的你跃跃欲试但又很迷茫。都说玻尿酸是通往女神的第一步，但是一支玻尿酸可以让你美哪里呢？别着急，爱美的小常来告诉你！

鼻子，是脸部的最高点。再精致的面容，鼻子不好看，就减了不少分。翘挺的鼻梁能够让平淡的五官变得生动立体，令人“见之忘俗”。所以，改变的第一步是隆鼻！

鼻子

玻尿酸隆鼻适宜人群

适宜人群

1、自身鼻部形态不错，只需微调的人

2、自身较为排斥手术的人

3、想看看隆鼻效果，再决定做不做手术

玻尿酸隆鼻的优势

优势

玻尿酸隆鼻是通过注射玻尿酸，以填充鼻部实现隆鼻效果的一项医疗整形美容方式。玻尿酸本就存在于人体的皮肤组织中，当它注入人体后，不仅可以快速塑形，而且还能促使胶原蛋白再生、补水、紧致肌肤，让肌肤恢复弹性。

玻尿酸隆鼻注意事项：

在注射玻尿酸术后24小时内，为了让形状固定，要避免接触玻尿酸注射区域。

不要在注射玻尿酸的部位冰敷或热敷。

在手术后短时间内要避免做剧烈运动。

注射玻尿酸后一周内，不可进行日光浴、汗蒸、蒸汽室、或雷射手术、或到极冷的地方。

术后应多喝水、补充胶原蛋白，如：白木耳、山药、秋葵、蜂蜜等食品，让效果加分。

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