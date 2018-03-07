塑造漂亮鼻子的关键竟然是它？

如果把我们五官中的鼻子比作是山峰的话，鼻头就是这座大山中最吸引人的“山顶”。一座山，只有具有独特高耸的山顶，才能成为被人们所要征服的理由。

（文 微信公众号：韩新鸣亲口说）

文章原标题：深度解析︱塑造漂亮鼻子的关键竟然是。。。。。。

文豪苏轼曾作诗言：横看成岭侧成峰，远近高低各不同。说的是庐山丘壑纵横峰峦起伏，游人所到之处位置不同，欣赏到的景物也不同。

如果把我们五官中的鼻子比作是山峰的话，鼻头就是这座大山中最吸引人的“山顶”。一座山，只有具有独特高耸的山顶，才能成为被人们所要征服的理由。

鼻子

鼻子亦如是，一个挺拔的鼻子可以显著增加中面部突出度，增加面部立体感，视觉上可以明显提升人的气质。

鼻头作为鼻子的制高点，具有“画龙点睛”的意义。只有配上秀气的鼻头，才能“横看成岭侧成峰，远近高低皆是美”呀。

鼻子

近些年很多妹子知道了一个词---山根，也就是鼻根。

很多妹子要求将山根垫高，但其实单纯加高鼻根，只能在一定程度上改善美观度，对于绝大多数中国女孩来讲，鼻子的真正硬伤其实在鼻头，一般来讲容易出现的问题是鼻头大、宽、圆、短。

因此在这种鼻头条件下，单纯增加鼻根高度改善程度很有限。而且过分的增加鼻根高度，看上去不仅非常不自然，反而降低了鼻子的美观度。

这就好比一个身高160的女孩，如果非要穿一个10cm的高跟鞋，反倒会给人不协调的感觉。因此对于绝大多数中国女孩来讲，要想拥有一个漂亮鼻子的关键就是鼻头。

鼻头

造成鼻头常见的大、宽、圆、短这四大问题的原因其实很简单，东方人鼻头的主要特点是软组织过多（肉多）而起到支撑作用的软骨发育不足。这就好比用厚被子包住拳头，从外面看只能看到是一个球体，而看不到拳头的凹凸细节。

因此解决的办法就是增加鼻头的软骨支撑力度，同时减少不必要的软组织。要实现这两大目的，在手术上我们是通过鼻头综合整形来实现的。

鼻头综合整形

鼻头综合整形

软骨

所谓综合是指通过手术综合解决鼻头大、宽、圆、短等问题。整个手术的关键是增加鼻头的支撑力度。

从整体安全性考虑，目前世界主流的观点是鼻头支撑不选用异体材料，而是全部采用自体材料，也就是自体软骨进行。自体软骨的来源主要有三部分：耳软骨、鼻中隔软骨、肋软骨。其中具有支撑性的是鼻中隔软骨和肋软骨。

对于大多数首次手术的朋友来讲，鼻中隔软骨已经够用，只有对于中隔软骨量不足以及需要做修复的情况，才需要用肋软骨的。

耳软骨是片状曲面软骨，没有足够的支撑性，主要用于鼻尖细微形态的修饰。打个比方，鼻中隔软骨是硬装角色，而耳软骨是软装角色。对于大多数初次手术的朋友，采用鼻中隔软骨+耳软骨是一种创伤最小，效果最好的黄金组合方式。

另外很多朋友会问，取了耳软骨耳朵会不会塌？其实大可不必有这样的担心。手术采用的耳软骨是位于耳腔内软骨，对于耳朵来讲，属于“非承重墙”结构，不会影响耳廓形态。

移植

韩大大寄语

希望妹子们在追求漂亮鼻子的时候，不要只是一味地盲目追求鼻根高度，而忽视了鼻头的重要性。让我们一起用画龙点睛之笔塑造出一个称心完美的鼻子！

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