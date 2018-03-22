歪鼻整形后一周内如何护理？

歪鼻整形医院、医生都很重要，术后的护理同样非常重要，有不少求美者一直在对材料、医生做各种考量，但是却忽视了术后护理，专家告诉你，歪鼻整形后一周内应该如何正确护理！

（文： 整形修复医生郑永生 微博）

歪鼻整形医院、医生都很重要，术后的护理同样非常重要，有不少求美者一直在对材料、医生做各种考量，但是却忽视了术后护理，专家告诉你，歪鼻整形后一周内应该如何正确护理！

术后当天

求美者最好取半卧位休息，以利血液循环；尽量不低头，以防出血。手术切口的鼻孔内可能会有少许血性液体流出，可用消毒棉纤轻轻擦去，不可用没有消毒的东西接触伤口，以免污染。

术后当天

术后鼻尖、鼻背部有轻度肿痛，面中部开始肿起，这些都是正常反应，求美者不必过于担心，要保持平和心态，注意休息。

术后2-3天

伤口处积存血痂可于手术48小时内，用双氧水轻轻洗去，再用生理盐水清洗一遍，涂少量药膏，或撒消炎粉让伤口保持干燥，等待自行愈合。

求美者鼻及面部疼痛已基本消失，但肿胀会越来越明显，外鼻形态轮廓不清。肿胀的面部可能显得十分难看，这属正常反应，是求美者必须经历的过程。

术后2-3天

求美者需要做的是耐心等待消肿，不要擅自采用一些热敷的方法来试图减轻肿胀，这样不利于恢复。求美者要做到保持鼻面部清洁，不用手摸鼻子，不让外物撞击鼻子。

术后3-6天

面部血循环丰富，创伤之后肿胀较剧，但消肿也快。肿胀逐渐消退后，双眼周围瘀血区颜色逐渐由红转黄，鼻尖、鼻背部仍有不适感。如有眼结膜瘀血者，此期瘀血基本消失。

术后3-6天

此时求美者不用老是躺在床上或是坐着，可做一些简单的活动，保持良好的心情。

术后7天

肿胀已基本消失，面部瘀血也都吸收，伤口已完全愈合，无疼痛感。求美者在此时要准时到医院拆线、拍照。

温馨提示

以上介绍了鼻整形后一周的保养方法、注意事项，在此还是要提醒求美者术后7天内，千万不可抱着侥幸心里进行某些不合时宜的活动。

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