隆鼻失败常见症状及应对策略

很多求美者都比较追求鼻子的美观，因而隆鼻手术也成为近年来较为常见的一种术式。虽然现在技术比较发达，但是仍然会有求美者对术后效果不满意的情况发生，今天就跟大家聊一聊隆鼻失败的常见症状及应对策略！！

（文： 整形修复医生郑永生 微博）

很多求美者都比较追求鼻子的美观，因而隆鼻手术也成为近年来较为常见的一种术式。虽然现在技术比较发达，但是仍然会有求美者对术后效果不满意的情况发生，今天就跟大家聊一聊隆鼻失败的常见症状及应对策略！！

鼻子

1、感染

感染的发生是多方面的，来自患者的因素包括患者免疫力低下，比如月经期，或者贫血。或近期睡眠欠佳以及身体处于亚健康状态都有可能引起感染。当然也可能与消毒有一定的关系。部分人对异体材料容易产生排异反应。

2、皮肤颜色的改变以及透光

这是术后比较常见的问题，表现为鼻背、鼻尖处皮肤发红、发亮或者透光。主要是由于假体放置层次不当或假体长时间刺激鼻背皮肤引起。刺激皮肤的程度与以下几个因素有关：

与植入的层次有关

植入的层次越浅对皮肤的刺激越强。

与假体的薄厚程度和雕刻形状有关

假体越厚对鼻背的刺激越明显，尤其是对那些皮肤较薄的人，要选用质地柔软且不能过厚的假体。还有在雕刻假体时，把鼻背处雕得过于陡峭，造成局部压强过大，影响局部血液循环，也会引起局部发红的现象。

现象

3、皮体歪斜

植入物歪斜的原因是

● 在剥离植入物腔隙时不够对称；

● 腔隙过宽，植入物很难固定，很容易向任何一个方向移动。

4、假体移位

好多求美者在刚开始做完隆鼻时并没有歪斜，可能过了2年后，发现鼻子歪了或下滑了。这就要求医生在雕刻硅胶假体时不能只是注重雕刻假体的表面，腹面的雕刻也很重要。当然植入的层次也非常重要，植入层次越浅，移位的几率就相对增加。

假体移位

5、假体松动

植入层次过浅，正确的层次应该在骨膜上层筋膜下层。

6、手术后效果不满意

总结术后形态不满意的原因主要有四个方面：

● 求美者期望值过高，按他自身的基本条件根本达不到想要的效果。

● 医生跟求美者沟通不够，没有充分理解求美者的要求，做出的鼻子并不是求美者所期望的。

● 对于鼻背皮肤较薄的人，选择大而厚的假体，即便是短期可以达到很好的隆鼻效果，很快鼻背也会出现假体边缘外露，形态不满意，假体移位以及透光等不好的效果。

● 有极少的医生可能在一定的程度上技术水平和审美观欠佳，加之求美者并不清楚自己确切想要什么样的鼻子，把自己完全交给医生了，手术后可能达不到理想的效果。

鼻部整形手术对医生的技术要求很高，求美者手术前应寻求正规医疗整形医院与专业医生进行充分的沟通和交流。

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