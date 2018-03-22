电波拉皮祛除眼袋效果好吗？注意事项有哪些？

相比来说，下面给大家介绍的电波拉皮祛除眼袋的方法就要更好一些。众所周知，电波拉皮在除皱方面效果非常好，其实用在祛除眼袋方面效果也甚佳。

祛除眼袋不仅会让脸部更加美观，而且会让整个人显得更加年轻，更加有精神。所以有大眼袋的人应该都会想着如何祛除眼袋吧，其实祛除眼袋的方法有很多，效果也是有差别的，其中切除眼袋的小手术算是比较立竿见影的，但是眼袋切除手术后遗症比较多，如果手术不完美或者接受手术的人自身体质的原因就可能会引起皮下出血，眼睛畏光，流泪，眼部不适，疤痕明显，睑外翻等不良表现，后期可能需要不断矫治才能达到想要的效果。相比来说，下面给大家介绍的电波拉皮祛除眼袋的方法就要更好一些。众所周知，电波拉皮在除皱方面效果非常好，其实用在祛除眼袋方面效果也甚佳。

电波拉皮

电波拉皮祛除眼袋不需要全身麻醉，而且无痛无伤口，它的原理就是利用电波刺激细胞产生热量促使胶原蛋白的收缩和更新，修复受损或者衰老的胶原蛋白，最终达到让松弛的眼部肌肤拉紧，眼袋祛除的效果，同时还能祛除黑眼圈，一举多得，效果明显，后遗症比较少，即使术后会有发红发热等现象都是短暂的正常反应，一般情况下，治疗后几天之内就会完全消失。最重要的是基本上一次治疗后就能祛除眼袋，长久保持。那么既然祛除眼袋的效果这么好，是否适合需要祛除眼袋的每个人呢？电波拉皮祛除眼袋又需要我们注意些什么呢？下面就带大家来了解一下。

电波拉皮祛除眼袋并不适合所有人，只适合18到30岁之间的青年，而且眼部不能有切口瘢痕，适合的眼袋类型主要是眶脂过多，不能有眶隔、肌肉和皮肤的松驰。接受电波拉皮祛除眼袋治疗时注意千万不能在月经期，不能有易出血倾向，心情要轻松，不能太紧张。治疗以后的几天之内要注意眼部休息，减少眼球活动，要冷敷眼睛及眼周，最重要的一点是治疗后的两天内躺下休息的时候要高枕平卧。

了解了电波拉皮祛除眼袋的效果后，尤其是平时工作比较忙但是想祛除眼袋的人，可能都倾向这种治疗方法吧，因为此法无需手术，操作简单，治疗后效果立显，最关键的是不需要恢复期，就像去打了一个耳洞一样，可以直接就去上班，真的十分快捷。但是并非适用所有人，所以在做之前一定要了解清楚上面分享的电波拉皮祛除眼袋的适用范围，比如说中老年祛除眼袋可以选择手术切除法，要针对自己的情况选择适合自己的治疗方法才能达到预期的效果。