为什么保妥适是万千女性的美丽宠儿？

48岁的 Kylie Ann Minogue 就曾经大方坦白过自己打BOTOX肉毒素：‘我尝试过打保妥适肉毒素。它是这个时代的产物，如果你想运用它，那就用它吧。’

（文 微信公众号：科思特美）

比起爱情，我更相信 BOTOX（保妥适），因为它每次都会有效，这句来自《欲望都市》中的经典台词说出了不少大咖们的心声。48岁的 Kylie Ann Minogue 就曾经大方坦白过自己打BOTOX肉毒素：‘我尝试过打保妥适肉毒素。它是这个时代的产物，如果你想运用它，那就用它吧。’

美女

保妥适到底是何方圣神？它真的如此神通广大吗？

答案是：是的！

保妥适为我们做了什么？首先，让我们先来了解下人体肌肉运动的原理：我们的大脑向神经系统传达指令，然后，通过乙酰胆碱受体，肌肉就开始动起来啦！经常不锻炼的肌肉就会越来越柔弱，我们瘦脸、瘦腿的效果就达到啦！

保妥适

保妥适是怎么除皱的呢？

我们的皱纹分静态皱纹和动态皱纹，对于祛除动态皱纹我们会使用保妥适，产生动态皱纹，是因为脸部肌肉经常反复运动，把皮肤反复折叠，产生了皱纹。而保妥适使肌肉放松变懒，也就不会再折叠皱纹，使皱纹加深，你的皮肤也就光滑如初了！

保妥适有何吸引之处？

保妥适成为近年热话，不少明星和模特儿也纷纷加入打保妥适的行列，相信主要原因一定是方便。相较其他整型手术，属于微整形的保妥适只需要打针，不用开刀，更加不会留下明显伤痕。最后，小编温馨提示，做不做BOTOX肉毒素等医学美容疗程纯粹个人选择，唯进行之前需清楚当中涉及的风险，以及认清是否切合自己需要，宜先咨询医生的专业意见。

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