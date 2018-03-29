专访黄一雄：眼部整形术 国内医生的技术一样好

黄一雄主任目前就职于上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科，在眼部整形手术方面积累了丰富的经验，同时擅长光子嫩肤，肉毒素注射等非手术美容治疗。在此次九院整形科技周的活动中，新浪微整形有幸对黄一雄主任进行简单采访。

黄一雄

在当今21世纪，人们越来越关注自己的颜值，对此他表示：作为一名整形外科医生，非常荣幸能赶上这个时代，因为大家知道现在是个美容的时代，随着科学技术的进步，人们对医学美容的要求越来越高，这也促进了我们整形外科医生不断的改进技术，学习国外先进经验，从而提高我们人民的医学文化水平和我们医生的技术。我擅长的是眼部整形，眼部整形的近阶段大家都从各个媒体上看到了，随着韩流的深入，随着媒体的传播，对眼睛的整形，大家有了不同的认识，实际上我要告诉大家，现在对于眼部美容或者眼部年轻化整形，国内医生的技术也非常好，希望大家能不断的拓展自己，提高自己的认知水平，找好的医生来做整形。

医美市场鱼龙混杂，借此平台他也想告诉求美者：为了实现大家对美的需求，现在越来越多人来从事美的医疗事业，当然，其中就会出现不良的医疗美容，不良的产品。通过国家的一系列的治理，这一情况在近一年来有明显的改善，我作为一个行医者，一个医美者，我也感受到大家对这方面认识的提高，但是，我要在这里告诉大家，以后做医疗美容，一定要选择正规的医院、正规的医生、使用正规的产品，这对于国家，对于个人，对社会来说都是一个非常好的一个保障。