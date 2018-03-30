专访黄柏翰：皮肤科医生推动台湾医美发展

他曾经在台湾高雄长庚纪念医院担任皮肤科主任，在肉毒毒素注射技术精湛，他表示：今年参加了九院整形科技周，我会和大家分享我在肉毒毒素注射中的独到经验。

医美盛会，大咖云集，在此次九院整形科技周中，来自全国各地的医美专家共同探讨医学技术，其中来自台湾皮肤科医学会的常务理事黄柏翰就是其中一员。

他曾经在台湾高雄长庚纪念医院担任皮肤科主任，在肉毒毒素注射技术精湛，他表示：今年参加了九院整形科技周，我会和大家分享我在肉毒毒素注射中的独到经验。皮肤科医生在台湾推动了美容治疗事业的发展，我作为皮肤科医生，除了给病患看皮肤病以外，基于病患的需要也会给病患进行其他治疗，包括光电、激光、微整形注射和线雕。台湾从注射微整形和光电治疗到线雕，需求越来越高，求美者不知道自己要做什么项目，接受什么样的治疗。其实我建议各位朋友，如果要去看诊的话，一定不要指定什么医美治疗项目，求美者需要提出需求，专业的医师会根据需求提出建议，找最适合你的医师配合，寻找共同需要的结果。

黄伯翰医师

我从2013年受邀到大陆演讲，如今已经整整五年，我发现在这五年里，大陆的美容概念、实际需求和医师的技术想法，都有很大进步。我很高兴大陆的病患能够接受到更好、更新、更符合需求的一些治疗，当然在接受治疗的时候，首先不能忘记的是治疗安全，所以在合法的机构接受正确产品的治疗，医师们必须接受完整的培训，而且我希望最好是接受专科的训练，他们对于这些方法的掌控上会更好，如果各位朋友要接受激光的治疗，可以尽量找皮肤科医生。专业训练是不可取代的，同时我也希望大家在接受治疗的时候，好好和医师沟通，让他们知道你的需求是什么，而不是说我只想要做什么治疗，指定治疗，这样的话会和你想象的效果不一样。

版权声明：本文为新浪微整形原创，如需转载请联系huangqin1@staff.sina.com.cn申请授权。若未经允许擅自转载，一旦发现新浪微整形将采取法律手段予以追究。