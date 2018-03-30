专访怀美射极峰潘田：正规医生+机构+产品，才能完成美丽蜕变

作为我们材料商，我还是要奉劝各位求美者，如果想把自己变得很美丽，就一定不要贪图便宜，只有到正规医疗美容机构、选择有资质的医生、使用正规产品，才能达到美丽的蜕变。

阳春三月，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周在上海国际会议中心如期举办。现场不仅大咖云集，还吸引了许多产品厂商来参展，进行产品展示。在这里，我们遇到了北京怀美射极峰医疗科技有限公司的副总经理潘田，并对其进行了简单的采访。

怀美射极峰副总经理潘田

此次参加上海整形科技周，潘田感受颇多，面对新浪微整形的镜头，他也和大家分享了自己的感受以及对爱美人士的忠告：不可否认，中国医美行业发展非常迅速，甚至已经开始像房地产、汽车一样，逐渐成为支柱性产业，作为我们材料商，我还是要奉劝各位求美者，如果想把自己变得很美丽，就一定不要贪图便宜，只有到正规医疗美容机构、选择有资质的医生、使用正规产品，才能达到美丽的蜕变。

本次参加整形周，我们带来了两个产品。射极峰这个产品是一款纯美国进口的膨体聚四氟乙烯材料，它的应用非常广泛，人造血管、人造心脏补片都可以使用。我们知道中国医美市场鱼龙混杂，许多人在非正规机构做了鼻整形之后需要修复，射极峰就是美国设计分公司专门针对这一问题设计的用于修复手术的生态高分子材料。

而另外这款怀美弹力衣则是法国的技术、原材料，源于医用临床，总结了大量的医生、护士在实际操作中的经验，从而设计出的产品。它可以对伤口进行快速加压，有利于术后恢复。目前在吸脂术后弹力衣的市场占有率已经超过了50%，然而市场中也存在着一些高仿产品， 这些产品对伤口恢复没有帮助，甚至会导致血肿、表皮麻木、瘢痕增生等问题。

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