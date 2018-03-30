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专访华东医药区域经理白杰：为人类健康事业做出更大贡献

专访华东医药区域经理白杰：为人类健康事业做出更大贡献
2018年03月30日 19:15 新浪原创
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一款是大家熟知的伊婉玻尿酸，这是韩国LG生命科学进口过来的产品，目前拥有4款型号，覆盖到了中低端以及相对比较高端的消费人群。另外一款产品则是我们新推出的幸福缪斯。

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　　作为一个销量连续几年持续走高的玻尿酸品牌，自然不会错过大咖云集的上海九院举办的整形科技周，我们就在整形科技周中遇到了华东宁波医药有限公司区域经理白杰，面对新浪微整形的镜头，白杰说出了自己的感受：此次参加整形科技周，我最大的感受就是，不仅有许多医美大咖，参展的国内外医美品牌数量也不可小觑，这恰恰反映出来我们国家的医疗美容行业在蓬勃向上发展着！在此，我也感谢九院为我们提供这样一个平台，让我们可以好的产品展示给大家。

伊婉玻尿酸展台伊婉玻尿酸展台

　　此次我们参展也带了两款产品展示给大家，一款是大家熟知的伊婉玻尿酸，这是韩国LG生命科学进口过来的产品，目前拥有4款型号，覆盖到了中低端以及相对比较高端的消费人群。另外一款产品则是我们新推出的幸福缪斯。

华东医药区域经理白杰华东医药区域经理白杰

　　这是幸福缪斯的首次亮相，主要用于人体的抗衰老、提高免疫力。随着人们生活节奏越来越快，处于亚健康状态的人也越来越多，幸福缪斯也是瞄准了这一部分的市场，精准定位，服务于人类的大健康，希望能在积极健康、精神饱满的状态下生活、工作。我们也希望能为人类健康事业做出更大的贡献，服务于全人类。

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