专访一起美创始人张臣：帮助医生实现价值回归

黄浦江畔，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周在上海国际会议中心如期举办。在会展中心，我们发现一家与众不同的站台——一起美。

黄浦江畔，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周在上海国际会议中心如期举办。在会展中心，我们发现一家与众不同的站台——一起美。

一起美创始人张臣

新浪微整形也趁此机会采访到了一起美创始人张臣，面对我们的镜头，张臣也对一起美做了简单的介绍：一起美创立伊始，我们便以“让美更简单”为使命，目前阶段我们是聚焦在医美医生领域，希望能够帮助医生们在整个行业中实现价值回归，让更多的医生可以和求美者建立直接的联系，我们相信，医生永远是这个行业中最专业、最权威、最能够保障安全的角色。

在17年一年的不断尝试中，一起美管家帮助医生维护自己的求美者，使求美者变成粉丝，口碑相传，提高维护效率。如今，我们在之前的基础上又进行了进一步提升，下一步将会推出一系列医生个人品牌的一站式服务，帮助医生插上经营和运营的翅膀，让他们在未来的发展中实现价值最大化。

当然了，对于求美者我们也有所考虑。我们其实并不太关注一个女孩子从不想整形到想要整形这个过程，我们关注和服务的主要是那些已经决定整形的人，让她们更高效的找到适合自己的医生和项目，用专业的服务满足他们不那么专业的需求，帮助他们在整形路上避开陷阱，更简单地变美。

版权声明：本文为新浪微整形原创，如需转载请联系huangqin1@staff.sina.com.cn申请授权。若未经允许擅自转载，一旦发现新浪微整形将采取法律手段予以追究。