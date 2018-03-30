专访刘成胜：加大宣传力度 坚决抵制“三非”

在国家打击非法医疗活动中，由于国家对宣传教育不够，很多求美者没有很好的受教，很多人对这个意识不够，他没想到这里会有巨大的风险和巨大的隐患，随时可能带来麻烦。

刘成胜作为北京京美医疗美容医院院长，具有多年临床经验，，1989年起从事整形美容外科专业，20多年来成功开展各项整形美容手术逾万例，为众多国内外影视明星模待等开展整形手术。在自体脂肪隆胸术、面部综合整形等项目上，独具优势。

刘成胜教授

在九院举办的整形科技周中，我们也采访到了刘成胜院长，面对我们的镜头，他发表了自己的看法：我认为随着我们国家的发展，人们收入越来越高，我们有经济实力和经济基础，饱暖思淫欲，有了饱暖的钱就想精神方面的享受，因为医美属于精神方面很重要的一个层次，它让自己活的更精神，更自信，所以医美行业也随着这人民生活的物质极大的提高，得到一个飞跃的发展，在咱们这个时代，医美可以红火起来也是可以想得到的。

在国家打击非法医疗活动中，由于国家对宣传教育不够，很多求美者没有很好的受教，很多人对这个意识不够，他没想到这里会有巨大的风险和巨大的隐患，随时可能带来麻烦，甚至一些沉重的代价。虽然医美看似简单，但是中间确实有很多问题，所以我们国家七部委联合中整协进行专项的打击行动，对于非法医美还是起了一定成效，但是我们医美行业的专家和从业者还是要提高警惕，多次宣传，一定要教育我们的求美者到正规医院找正规医生，用正规产品，为净化我们的医美市场做出一些贡献。

这次科技整形周在上海九院李青峰院长的带领下成功举办，为医美同仁带来很多新知识，这次邀请到了一些世界顶尖的整形大腕，以及国内顶尖的专家教授，还有在各个领域做出很多贡献的专家教授和学者。我这次主要参加脂肪大师班的活动，为此昨天在会议上与他们讨论一天，也听了很多，我感觉，脂肪领域日新月异，随着专家教授的努力，带来很多理念，这是一个新的进展，还有一些基础领域，以及临床领域都得到了很多专家更好的共识，已经标准化的出台组建，相信这些新的技术新的发展会为求美者更好的服务。

版权声明：本文为新浪微整形原创，如需转载请联系huangqin1@staff.sina.com.cn申请授权。若未经允许擅自转载，一旦发现新浪微整形将采取法律手段予以追究。