专访邱育德：医美机构莫贪便宜 质与量成正比

大陆的整形和台湾的整形都是有相同的模式，台湾的微整形或是整形方面是发展久远的，大陆也是一样，大陆的整形正在蓬勃发展。

2018年3月18日，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周如期召开，作为海峡两岸整形学会常务委员的邱育德院长也受邀来此演讲授课，在会议现场，新浪微整形采访到了邱育德院长，面对镜头，邱院长和网友们分享了自己对于中中国整形行业的看法：

邱育德院长

大陆的整形和台湾的整形都是有相同的模式，台湾的微整形或是整形方面是发展久远的，大陆也是一样。大陆的整形正在蓬勃发展，你可以看到这次第十七届的上海整形会议非常大。我走过全世界各个国家，经常在美国参观，这次的规模真的是不输外国了。

目前就台湾医美市场来讲，变化非常大，很多医生都投入到了医美市场，大陆经济蓬勃发展也得力于医生的投入，大陆医生经常会到台湾和我们大家一同学习，我们也会来到大陆，大家一起互相切磋。

但是医美市场的扩大，也让一些不法分子趁机而入，在没有专业认可的情况下进行医疗美容手术，极有可能导致并发症。譬如说注射玻尿酸注射到眼睛失明，大部分都是因为非正式医生操作、非正规场所接受治疗而导致的。我知道在大陆这种情况也很多，许多非法的医疗机构聘请了非法的医疗人员或是没有经过正式训练的医疗人员出现事故。但是像大陆九院这边培训出去的，这些外科医师绝对不会发生这些问题。许多非正规的培训就像是一个学徒制，看到别人怎么打就怎么打，其实医疗是没有这么简单的，所以我想呼吁广大求美者，最好还是要选择有资质许可的医疗机构，不要因为价格便宜就去非正规医疗机构做治疗，要记住质和量是成正比的。

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