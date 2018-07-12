北京协和医院孙秋宁主任做客《Let’s整事儿》 教你改善凹陷的太阳穴！

本期《Let's整事儿》邀请北京协和医院医学皮肤美容中心主任孙秋宁，针对网友们近期讨论的太阳穴凹陷问题，进行讲解并推荐了有效的医美改善方法。

作为医美领域里专业媒体，新浪医美以为广大网友传递真实有益的医美知识为己任，打造出《Let‘s 整事儿》科普访谈节目，本期（第46期）邀请北京协和医院医学皮肤美容中心主任孙秋宁，针对网友们近期讨论的太阳穴凹陷问题，进行讲解并推荐了有效的医美改善方法。

孙秋宁教授

孙秋宁，主任医师，教授，医学皮肤美容中心主任，博士生导师。中国整形美容协会医美与艺术分会副会长、中国整形美容协会皮肤美容分会常委、中国整形学会激光分会、互联网分会、新技术新材料分会委员。2007年12月至2014年7月担任北京协和医院皮肤科主任，2014年7月起担任北京协和医院医学皮肤美容中心主任。

擅长面部痤疮、玫瑰痤疮、脂溢性皮炎、微创美容治疗、果酸换肤、面部色斑、毛孔粗大、细纹、瘢痕的激光治疗、面部肉毒素玻尿酸填充、线雕治疗、水光微针治疗面部细纹、皮肤灰暗、黑眼圈等。

孙教授在直播间

立足求美者需求，讲解玻尿酸改善太阳穴凹陷

节目中，孙秋宁主任首先从美学的专业角度分析了太阳穴凹陷对于人们颜值的重大影响：影响“三庭五眼”和脸型。

“三庭五眼”是人的脸长与脸宽的一般标准比例。太阳穴凹陷会使“五眼”发生改变，脸的宽度变窄，从视觉上加长脸型。从而导致颜值被拉低。

同时，人在年轻时脸看起来通常是一个倒三角，瓜子脸。一旦老了，脸型就会慢慢变成正三角形。而太阳穴凹陷，则会让上面部变窄，脸型趋近于正三角形，不仅看起来显老，还会尖酸刻薄。

针对这个问题，孙秋宁主任提出玻尿酸注射可以完美解决。玻尿酸不仅可以通过自身体积支撑起凹陷的太阳穴，还可以营养皮肤。虽然解决办法提出了，但孙主任强调，太阳穴部位血管、神经密集，没有正规医院的专业医生操作，很可能导致血管栓塞、失明、瘫痪甚至致命！

同时，孙秋宁主任提出，玻尿酸的维持效果并不像大家想象的那么短。虽然玻尿酸在人体内停留时间最多不超过2年，但注射玻尿酸之后，人体自身组织会对其进行包绕，即使玻尿酸被人体吸收了，但自体组织仍在，效果也会留存一些。

发散思维延伸主题 玻尿酸注射部位分析

为了让广大求美者能够认识到玻尿酸的适应症，更好地选择合适的提升颜值方法，新浪医美在节目中携手孙秋宁主任，为大家总结了玻尿酸填充最有价值部位和最心碎部位。

孙教授在直播间

最有价值部位：法令纹

孙秋宁主任讲解：现在市场上所有玻尿酸的说明书中，都会写适应症为法令纹。因为在临床试验中，为了统一标准，注射部位都是法令纹，只有效果够好才能够通过审批！而改善法令纹也不只有一种方法，可以通过填充太阳穴、颧弓、苹果肌来提升组织，从而达到改善法令纹的效果！所以，法令纹是最有价值的伯玻尿酸注射部位。

最心碎部位：卧蚕

卧蚕位于靠近下眼睑的地方，形状像一只蚕宝宝，笑的时候才会出现。而用玻尿酸填充卧蚕，不仅要考虑注射量的大小，还要对玻尿酸精挑细选，不能选择太软的玻尿酸，否则极容易扩散开，变成眼袋。并且，真实的卧蚕是眼轮匝肌，笑时有，平时无，通过玻尿酸注射较难实现相同效果。所以即便填充出了卧蚕，效果也可能并不理想。

时刻把握医美新技术 专家浅谈“童颜针”

除了上面说到的玻尿酸注射，用于提升颜值的微整形还包括另一个项目：童颜针。因为童颜针在国内尚未通过审批，很多有此需求的求美者甚至飞去国外进行注射。

一款新医美产品在中国市场上市前，一定要经过非常严格的流程，首先要报材料进行审核，其次需要二期临床试验，通过实验结果来判定是否安全、有效，最后还需要药理、毒理等检测，以保证药品真正适合中国人体质，并且可以达到药效。而孙秋宁主任正是国内负责童颜针临床试验的专家。

这种让天后花巨资去注射的童颜针，优势也是相当令人瞩目，孙秋宁主任介绍到，因为童颜针是作为液体材料进行注射，所以不会存在注射后不平整、血管栓塞等问题。并且，童颜针可以刺激周围组织，形成更多的胶原蛋白，所以效果会越来越好。

在本期节目中，孙秋宁主任讲解的玻尿酸科普知识让网友们受益良多，而对于其他注射材料的讲解也是精彩纷呈。同时，孙秋宁主任带来的未来2~3年内童颜针便可在中国上市的好消息，更是让无数求美者欣喜万分。虽然网友们意犹未尽，但1个小时的时间转瞬即逝，了解更多医美知识科普，欢迎持续关注新浪医美。

《Let‘s 整事儿》介绍

《Let’s整事儿》是新浪医美于2017年3月16日开办科普直播节目。本节目面向全国的网络用户，以科普专业医美知识为目的，以直播的即时互动方式，将医美知识传达给广大爱美的姑娘，不但为广大医美消费者介绍权威的医美专家、正规整形医院，帮大家树立正确的“整形观”，找到安全变美的途径，更积极揭露非法行医的丑恶面目，使消费者免受不必要的伤害。

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