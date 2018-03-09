Stephen Handisides：他不仅是一位活跃在荧幕上的名人，更是全球医美行业的引领者

Stephen Handisides，拥有帅气外表的他活跃在各个行业中。他不仅是一位经验丰富的国际电视节目主持人，还在职场中扮演了巡回记者、模特、MC、出版商以及男性美容专家等角色。

Stephen Handisides，拥有帅气外表的他活跃在各个行业中。他不仅是一位经验丰富的国际电视节目主持人，还在职场中扮演了巡回记者、模特、MC、出版商以及男性美容专家等角色。而他还有着另外一个身份，那就是MyFaceMyBody的创始人和总监。

Stephen Handisides

MyFaceMyBody是一个致力于医学美学行业的全球媒体品牌，Stephen Handisides 创立该品牌的初衷便是“让消费者更容易获得美”，并以年度医美大赏颁奖盛典的形式庆祝医美界的创新和临床研究。

Stephen Handisides与获奖者合影

作为MyFaceMyBody的创始人和总监，Stephen Handisides制作并主持了MyFaceMyBody与医美相关的四大系列节目，在Sky TV中播出后得到社会广泛认可。在该系列节目中Stephen环游英国，从全国20多个城市中寻找并发现最新的护理产品，亲自尝试体验。此外，节目中Stephen还会经常采访知名人士，并将他们变美的心得传授带给普罗大众。

Stephen Handisides采访医美工作者

Stephen Handisides采访名人

新西兰出生的Stephen Handisides，曾经是一家价值数百万美元的美容公司首席执行官。Stephen凭借着自己敏锐的市场分析与洞察力，和一颗热衷于医美事业的心，被授予英国50大杰出在线创业者之一。

目前，Stephen Handisides已经在伦敦、洛杉矶、悉尼和香港为MyFaceMyBody设立了办事处，并计划在未来5年内向10个国家推出该品牌。