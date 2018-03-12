这个网站，让你从医美小白变身超级达人！

MyFaceMyBody网站将医美分为了非手术类和手术类两大类别。非手术类下又分为三类大项：面部护理、身体护理、牙科；以及激光脱毛、激光皮肤、牙齿美白等33类细分项。手术类下也分为三类大项：面部手术、身体外科、乳房手术；以及隆鼻、脂肪移植、植发等27类细分项。

MyFaceMyBody拥有全球最大的在线医美信息网站———http://www.myfacemybody.com/

在线医美信息网站

你能通过浏览网站得到什么帮助？

1300页与医美相关的科普文章供求美者阅读

MyFaceMyBody网站将医美分为了非手术类和手术类两大类别。

非手术类下又分为三类大项：面部护理、身体护理、牙科；以及激光脱毛、激光皮肤、牙齿美白等33类细分项。

非手术类别

手术类下也分为三类大项：面部手术、身体外科、乳房手术；以及隆鼻、脂肪移植、植发等27类细分项。

手术类别

在这里，你可以通过网站细致的分类轻松搜索到自己感兴趣的项目，并快速获取相关知识。

2000多个医美科普视频比文字更加生动形象

科普视频

网站中的2000多个科普视频中，除了包含创始人Stephen Handisides制作并主持的MyFaceMyBody与医美相关的四大系列节目外，还包含名人美容秘诀等17个类别短视频。

行业内专家“Q&A”形式引导消费者获得更好效果

网站中独有的“Q&A”互动形式，邀请了医美行业中的品牌、医生等专业人士对消费者提出的问题进行及时解答，引导消费者选择适合自己的项目获得更好的治疗效果。