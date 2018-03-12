Dr Vincent Wong 解答：微针可以在家里做吗？

冬季紫外线少，毫无疑问最适合做医美项目，想趁此机会快速提升皮肤整体状态的姑娘，微针是理想的选择。而对于那些想更悄无声息、不溜痕迹变美的姑娘，家用微针便成了首选，靠它打通皮肤的“任督二脉”，促进新生甚至直接注入玻尿酸，真的可行吗？

冬季紫外线少，毫无疑问最适合做医美项目，想趁此机会快速提升皮肤整体状态的姑娘，微针是理想的选择。而对于那些想更悄无声息、不溜痕迹变美的姑娘，家用微针便成了首选，靠它打通皮肤的“任督二脉”，促进新生甚至直接注入玻尿酸，真的可行吗？

Dr Vincent Wong

日前，MyFaceMyBody Awards 全球医美大赏的评委之一Dr Vincent Wong就受到了《红袖》杂志的邀请，就此问题给消费者做了详细的解答。

杂志截图

Q1 ：微针治疗的原理是什么？

A ：它使用非常精细的手术级针头多次穿透皮肤，这样会在脸上造成微创，刺激皮肤的自我修复能力。由于针头超细，针头所造成的创口在治疗后很快便会愈合，伤口下面皮肤为了自我修复，纤维细胞会加快生产胶原蛋白和弹性蛋白，令皮肤“新生”，而整体改善肤质。

Q2 ：微针可以自己在家做吗？

A ：微针治疗均可在家中及在诊所进行。虽然两种疗法类似，实际上它们非常不同，但可以做到相辅相成。家用微针针对的是浅层治疗，而诊所的微针治疗则针对皮肤的深层。家用微针的长度不能超过0.5mm，否则会对皮肤造成伤害。针的质量也很重要，必须使用具有手术级别的针。诊所的微针治疗通常是一个密集的疗程，为务求达到最佳效果，建议在每次微针间隙配合家中治疗。

Q3 ：微针有哪些类型，有优劣之分吗？

A ：微针设备主要有三种类型。分别是滚轮微针、印章微针和电动微针笔，都有家用和诊所用的款。以我专业的角度看，印章微针和电动微针笔更好，因为它们不会对皮肤造成不必要的损伤，印章微针就像印章一样敲在皮肤上，电动微针笔则是自动伸缩的针头（针刺入的长度可调节，且针头可替换），两者都是垂直刺入皮肤，更容易用它们治疗脸上细微和娇嫩。

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Q4 ：可溶性微针是什么？

A ：我认为它作为家用微针使用是非常棒的！就像“创可贴”，将有效成分制成纳米级的细小微针，当你把它贴在皮肤上时，有效成分会直接注入到肌肤真皮层，被肌肤吸收溶解，既能做到充分渗透，又无痛无创。这个技术已经被证实安全高效，可溶性微针疫苗就是运用了此技术，国外的疫苗注射已经在使用它，大大简化了携带储存和消毒。目前最适合做成可溶性微针的护肤成分是玻尿酸，不但保湿、丰盈效果一流，而且皮肤本身就存在，很容易吸收，将是家用产品的发展方向。

Q5 ：微针具体该怎么做？

A：在诊所治疗，通常每3~4 周进行一次。平均而言，要达到最佳效果必须进行5 次定期治疗。可是即使是第一次治疗后，你也会发现皮肤变得更透亮、紧致，并且锁水效果更好了。家用微针治疗可以穿插在诊所治疗的间隙以达到互补，也可以仅选择家用微针，通常每周一到两次，在家中进行治疗时，晚上充分洁面后最佳，把需治疗的皮肤部位用手指绷开、拉紧，才使用微针设备。可溶性微针则更加简单，只要找到想治疗的部位（一般是眼下和法令纹）贴上微针贴膜，上面叠加一层眼膜用于固定，然后等待吸收后撕下即可。

Q6 ：什么产品能在微针后用？

A：医疗级护肤产品！这些成分会与肌肤互相响应，激活它，同时增加细胞的更新，如表皮细胞生长因子（同源的生长因子往往效果最好）、玻尿酸等。在我的诊所里治疗后，我会推AQ Skin Solutions（含有同源生长因子）的面部和眼部的精华液在家中使用。同时成分非常温和适合敏感肌肤的保湿产品也推荐用于舒缓肌肤。微针治疗后，白天必须用SPF50 的物理防晒霜（避免使用化学防晒霜），并且每隔两个小时补一次，对防晒很严格。要注意乙醇酸、水杨酸、柠檬酸，及视黄醇等产品应在治疗前几天停用，在治疗24 小时后才能重新使用。

Q7：想要得到微针的美肤效果，日常护理该怎么做？

A：如果我们寻求达到微针类似的最终效果，如更亮透、柔滑，肤色更均匀的肌肤，那么可以从许多途径入手，结合饮食、生活规律和护肤习惯，效果始终是最好的。比如通过使用仪器、健身和护肤品增加肌肤自身微循环，提高对肌肤细胞的营养输送，加快新陈代谢；或者通过在晚护肤时使用含有维生素C、视黄醇、乙醇酸、水杨酸和α- 羟基酸、β- 羟基酸等成分的产品，来柔滑肌肤，都能发挥类似的功效，并成为微针治疗的最佳副手。当然，皮肤护理产品的局部应用效果不能与诊所微针治疗的效果进行比较，但彼此都是必需及互补的，共同实现和保持良好的皮肤健康。