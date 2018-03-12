AQ Skin Solutions（安俏）获2016 MyFaceMyBody年度大奖

作为全球医疗美容行业的最重要奖项之一，MyFaceMyBody在医美业内具有非常高的专业权威性，更是唯一结合消费者、诊所直接评选和专业评审团的医美行业年度大赏，设置严密的评选机制是其公信力的绝对保证。

作为全球医疗美容行业的最重要奖项之一，MyFaceMyBody在医美业内具有非常高的专业权威性，更是唯一结合消费者、诊所直接评选和专业评审团的医美行业年度大赏，设置严密的评选机制是其公信力的绝对保证。

2016

MyFaceMyBody美国区评选阵容强大，18位专业评审全部来自于美国皮肤科专家，他们大多创立有自己的个人诊所，横跨整形美容、皮肤科等多个领域。还有10位来自于英国、澳大利亚、美国的媒体专业评审。

美国AQ

Skin Solutions凭借其在细胞生长因子领域的领先专利技术、卓越的疗效及绝佳的用户体验，在2015年成功问鼎英国区最具“颠覆性革新突破产品”后，除了被再次提名2016美国区“颠覆性革新突破产品”外，今年更是一举入围“最佳抗衰产品”、“最专业产品线”、“最佳紧致产品”三个奖项。旗下主打抗衰修复的Active Serum紧致换肤精华最终击败美国著名的ZOSkin Health成为全美“最佳抗衰产品“奖的最终赢家。

AQ Skin

AQ Skin

Solutions（安俏）由美国国立卫生研究院（NIH）科学家、美国免疫协会终生会员艾哈迈德·卡塔尼博士于2008年在美国创立，是世界上仅有两家在护肤领域拥有细胞生长因子专利的公司之一，在细胞基础上提取高质量特定组合的生长因子，具有前所未有的效果。

AQ安俏

经典6款精华液均以医药级标准在美国FDA注册工厂生产，不含任何药物及激素，被誉为触发细胞自愈的革命性解决方案。2016年7月刚刚进入中国市场。官网www.aqskinsolutions.com.cn