堪比奥斯卡！如果你连它都不知道，还好意思说自己是医美界的大佬？

MyFaceMyBody Awards作为全球最盛大和最具有国际公信力的医美奖项之一，每年会邀请全球最顶级的外科医生、品牌、媒体、美容博主等参与这一盛会，共同庆祝医美界的创新和临床研究。

今天小编要给大家安利的是一场高大上的国际范儿医美盛会——MyFaceMyBody Awards美研迈博全球医美颁奖盛典！

MyFaceMyBody Awards美研迈博全球医美颁奖盛典！

MyFaceMyBody Awards作为全球最盛大和最具有国际公信力的医美奖项之一，每年会邀请全球最顶级的外科医生、品牌、媒体、美容博主等参与这一盛会，共同庆祝医美界的创新和临床研究。

专家团队

MyFaceMyBody Awards为何能被全球医美界的顶级专家所认可，它的魅力究竟在哪里？且听小编一一道来！

拥有一位魅力堪比流量小生的Boss

MyFaceMyBody Awards的创始人Stephen Handisides不仅拥有帅气的外表，他还活跃在巡回记者、模特、MC、出版商以及男性美容等各个领域中。

Stephen Handisides

作为一名经验丰富的国际电视节目主持人，Stephen Handisides制作并主持了MyFaceMyBody与医美相关的四大系列节目，在Sky TV中播出后得到社会广泛认可。在该系列节目中Stephen环游英国，从全国20多个城市中寻找并发现最新的护理产品，亲自尝试体验。此外，节目中Stephen还会经常采访知名人士，并将他们变美的心得传授带给普罗大众。

Stephen Handisides与获奖者合影

Stephen每年颁奖晚宴都亲自下场担任主持人，如此尽心尽力专注于医美事业的老板，还是一个型男帅大叔，你有没有心动？

颁奖盛会规模堪比奥斯卡！

除了演艺圈，各位想到的颁奖大会大概都是这样子↓

颁奖大会

然而MyFaceMyBody就是不一样！精心布置的会场、别出心裁的演出节目，豪华程度堪比奥斯卡！

往届现场布置

往届盛会上的精彩表演

往届盛会上的精彩表演

当然，晚宴上的嘉宾才是最有看头的！每年，为了迎接医美界具有历史意义的这一天，医生专家们脱下了白大褂，换上笔挺的西装、晚礼服，帅气、美艳的他们犹如明星般闪耀。

往届盛会现场嘉宾

往届盛会现场嘉宾

Stephen Handisides与嘉宾合影

往届盛会现场嘉宾

是不是惊叹嘉宾的颜值怎会如此之高？别忘了他们从事的行业哦，在为别人创造美的同时，也在为自己的美丽事业奋斗！

评选机制关注消费者的体验感受，为颁奖加分！

MyFaceMyBody之所以受到行业内外的认可，与评审团公平、公正的态度，以及除了拥有专业的医美知识外，还把消费者的体验纳入评审范围有着密切的关系。

MyFaceMyBody奖杯

MyFaceMyBody评选机制大科普：

1、产品及媒体类别奖项评选

在收到各品牌所提交的产品有效性证明文件后，专业评审团会发起首轮初评。此后，进入最终候选名单的品牌需要经过消费者的投票评选，其票数高低将作为最终专业评审团意见的重要参考。

2、诊所奖项评选

在收到各诊所提交的奖项申请文件后，专业评审团会发起首轮初评。随之而来的将是更为严苛的神秘探访，所有进入最终候选名单的诊所都将接受由工作人员假扮的匿名顾客检验，基于该次探访的追踪报告将成为最终专业评审团的评选依据。

2018 U.K。 MYFACEMYBODY AWARDS

今年，MyFaceMyBody 2018颁奖典礼即将于2018年3月17日周六在英国伦敦Royal Garden Hotel举行。

今年的评委小组由来自英国和美国的领先整形外科医生和行业的12专家组成。

评委小组

评委小组

评委小组

评委小组

本次医美大赏将诞生年度医美护士奖、最佳整形手术实例奖、年度医美医生奖等16个奖项类别。

届时，新浪微整形将对2018 U.K。 MYFACEMYBODY AWARDS全球医美颁奖盛典进行全程报道！更多精彩详情请点击：http://eladies.sina.com.cn/zt_d/mfmb/