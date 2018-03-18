医美“奥斯卡”闪耀英伦之夜 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博年度大奖揭晓

2018年3月17日，伦敦皇家花园酒店，2018美研迈博医美盛典英国区年度大奖颁奖礼暨晚宴现场，英国医美界大咖云集，众星闪耀。有着医美“奥斯卡”美誉之称的美研迈博医美盛典，其每个奖项的颁出，意味着将赋予获奖者医美行业的最高荣誉。

2018年3月17日，伦敦皇家花园酒店，2018美研迈博医美盛典英国区年度大奖颁奖礼暨晚宴现场，英国医美界大咖云集，众星闪耀。有着医美“奥斯卡”美誉之称的美研迈博医美盛典，其每个奖项的颁出，意味着将赋予获奖者医美行业的最高荣誉。2018年英国区盛典的获奖者，从横跨英格兰、爱尔兰、苏格兰和威尔士地区暨数百位提名名单中甄选角逐，经过全球权威评审团激烈的讨论和层层审核，最后每个奖项的幸运者将在盛典当晚获得由美研迈博颁出的、全球医疗美容行业认可的重要奖项。

大赏现场

与澳洲区和美国区盛典一样，众星闪耀的红毯环节备受瞩目，由全球12位顶尖医美专家组成的专业评审团，以及超过350位行业领袖、专家、超级整型医生、品牌、明星、媒体和美容博主出席了当晚的盛典，现场揭晓了包含最佳整形实例、最佳诊所、最佳客户体验和最佳网站在内的19个项目大奖。

获奖嘉宾

依照惯例，此次颁奖礼仍由Stephen Handisides担任主持，作为美研迈博的创始人兼CEO，以及Modern Face of Beauty和Modern Male Mindset两档电视节目的主持人，Stephen与在场的每一位嘉宾分享道：“作为全球领先并受人瞩目的奖项，美研迈博医美盛典不光受到全球行业内的关注，它更是旨在通过每年的颁奖盛典庆祝这个新兴产业的成就和快速发展。荣获美研迈博的奖项就意味着品牌获得行业内的最高荣誉。同时，这个奖项也创造了更丰富、有趣的机会，它赋予这个迷人的夜晚更多魅力，与行业最顶尖的人才交流，或者是通过现代网络的传播认识他们，创造合作机会和空间。”

Stephen Handisides

在此，也特别感谢2018美研迈博医美盛典英国区赞助商：AestheticSource， AesthetiCare， AQ Skin Solutions， BTL Aesthetics， Alumier Labs， Ella Di Rocco Clinic和MATA Courses。

以下为获奖名单：

个人奖

年度最佳美容护理师

获奖者：Frances Turner Traill Skin Clinic的Frances Turner Traill

最具人气提名：ClinivaMedispa的Jacqueline Naeini

年度美容治疗师

获奖者：SkinGenius Clinic的Martine Jarman

最具人气提名：Remakup的Cristina Bernardino

年度临床接待师

获奖者：Temple Medical的Rebecca Clements

最具人气提名：The Laser and Skin Clinic的Sarah McEnerney-Buckley

年度医美从业者

获奖者：Clinetix Rejuvenation的Dr。 Emma Ravichandran

最具人气提名：S-thetics的Dr.SherinaBalaratnam

实践奖

行业科学贡献特别奖

Ailesbury Clinic的Dr Patrick Treacy

行业杰出贡献特别奖

Harrogate Aesthetics 的Sharon Bennett

最具名望机构

Temple Medical

ClinivaMedispa

最佳诊所团队

获奖诊所：Temple Medical

最具人气提名：health + aesthetics

最佳整容手术诊所

获奖诊所：The Private Clinic

最具人气提名：The Cadogan Clinic

最佳客户体验

获奖诊所：TDC Implant Centres

最具人气提名：The Laser and Skin Clinic

最佳新诊所

获奖诊所：ClinivaMedispa

最具人气提名：D.Thomas Clinic

年度美容门诊

MedikasMedispa

最佳诊所网站

获奖者：The Banwell Clinic

最具人气提名：Temple Medical

最佳医美诊所（伦敦）

获奖诊所：Dr。 Leah Cosmetic Skin Clinics

最具人气提名：Juvea Aesthetics

最佳医美诊所（东北伦敦）

获奖诊所：Harrogate Aesthetics

最具人气提名：Behind the Scenes

最佳医美诊所（西北及中部）

获奖诊所：Surface Clinic

最具人气提名：Courthouse clinics

最佳医美诊所（爱尔兰共和国和北爱尔兰）

获奖诊所：The Laser and Skin Clinic

最具人气提名：Therapie clinic

最佳医美诊所（苏格兰）

获奖诊所：Temple Medical

最具人气提名：Clinetix Rejuvenation

最佳医美诊所（东南）

获奖诊所：health + aesthetics

最具人气提名：Courthouse clinics

最佳医美诊所（西南及威尔士）

获奖诊所：MedikasMedispa

最具人气提名：Pure Perfection Clinic

获得更多信息，请登陆美研迈博官方网站：http://www.globalaestheticawards.com/uk/

Stephen Handisides

Weibo @StephenHandisides

Instagram@shandisides

Twitter @shandisides

www.stephenhandisides.com

www.modernmalemindset.com