走进上海整形科技周 -- 脂肪班/瘢痕班/毛发班

脂肪移植国际大师班，追踪国际前沿热点，结合临床技术发展。今日全天，由上海九院曹卫刚教授联袂日本Dr。 Kotaru Yoshimura（CAL技术发明人）和美国脂肪移植专家 Dr。 Lee L.Q。 Pu 首次在上海第九人民医院进行四台手术演示直播。

上海整形科技周第五天，脂肪移植手术直播、瘢痕疙瘩治疗规范化培训、毛发移植，三班同开，大放异彩。。。

脂肪移植国际大师班，追踪国际前沿热点，结合临床技术发展。今日全天，由上海九院曹卫刚教授联袂日本Dr。 Kotaru Yoshimura（CAL技术发明人）和美国脂肪移植专家 Dr。 Lee L.Q。 Pu 首次在上海第九人民医院进行四台手术演示直播。

脂肪移植手术演示直播会场

曹卫刚教授在开班仪式上致辞

Dr。 Lee L.Q。 Pu 在开班仪式上致辞

上午两台，分别为日本Dr。 Yoshimura教授--小假体结合大脂肪复合隆乳术，上海九院曹卫刚教授--臀部周围抽吸形体雕塑及臀部脂肪注射隆臀术。

直播会场全景

下午两台，分别为美国 Dr。 Lee L.Q.Pu教授--脂肪移植面部年轻化，上海九院曹卫刚教授--抽脂后大腿臀部高低不平脂肪移植修复术。

手术演示专家团队合影

上海九院蒋朝华教授（左一）、Dr。 Yoshimura 教授（左二）、Dr。 Lee Pu 教授（左三）、上海九院曹卫刚教授（右三）、上海九院余力教授（右二）、上海九院昝涛教授（右一）

曹卫刚教授手术演示中

Dr。 Lee L.Q。 Pu教授手术演示中（戴耳麦者）

Dr。 Yoshimura教授手术演示中

直播会场主持：中国医学科学院整形外科医院李发成教授

手术室主持：上海九院余力教授

手术室主持：上海九院蒋朝华教授

直播会场场景二

脂肪移植国际大师班明天课程更精彩。。。

全天脂肪移植理论与进展，共四个章节，分述脂肪移植进展及相关基础研究、脂肪移植乳房整形、脂肪移植面部年轻化、脂肪移植其他应用及并发症防治。

3月24日下午，上海国际会议中心脂肪论坛会场将“抽吸和移植结合，规范与创新并重”的论坛主题继续引向深入。。。

上海整形科技周瘢痕疙瘩治疗规范化培训班今天上午在上海九院一号楼19楼会议室开班。

瘢痕疙瘩治疗规范化培训班会场

今年瘢痕班的重点是解读中国瘢痕疙瘩治疗指南并临床治疗规范化培训。培训班由上海九院刘伟教授、章一新教授、武晓莉教授、杨军教授、姚敏教授、上海市东医院姚晖教授领衔。

刘伟教授解读瘢痕疙瘩治疗专家共识

章一新教授讲解大型瘢痕疙瘩的手术治疗

武晓莉教授讲授瘢痕疙瘩的药物治疗

杨军教授讲授与瘢痕相关肿瘤诊治之思考

姚敏教授讲授瘢痕疙瘩激光治疗的利与弊

姚晖教授讲授适形放疗技术在瘢痕疙瘩术后应用

培训班场景一

培训班场景二

3月25日，上海国际会议中心瘢痕论坛会场，全天30场报告与讨论，聚合国内瘢痕治疗各方大家，以“理念与实践的创新”为主旨，继续深化探索瘢痕治疗。

上海整形科技周毛发移植学习班今天上午在上海九院高科西路门诊部开班。

毛发移植会场

学习班由上海九院刘清教授领衔，引入南方医院胡志奇教授、中国人民解放军总医院王继萍教授、华山医院杨勤萍教授、DCDC生发诊所朱冠州院长、高雄彭贤礼皮肤科诊所张宏嘉主任等大陆与台湾毛发移植领域各路专家到会交流。

毛发移植学习班会场全景

今年学习班首次将毛发移植与头皮养护作专题论述，同时，第一次以ARTAS人工智能机器人与FUE毛发移植系统作对比与评估。

刘清教授讲授脱发患者随访管理

胡志奇教授讲授毛发移植发展史

王继萍教授讲授瘢痕植发的疑难点

杨勤萍教授讲授脱发病理与毛发日常养护

朱冠州院长讲授ARTAS技术操作疑难与适应症

学习班下午安排手术演示，由上海九院刘清教授与吴巍博士进行男性发际线后移纠正术的手术示教。

刘清教授在操作演示中

吴巍博士在操作演示中

学习班会场场景

3月25日上午，上海国际会议中心毛发移植论坛会场，梅开二度，各路嘉宾，再度对话。