专访胡志奇：中国医疗美容实战经验不次于日本

胡志奇教授表达了自己的观点：我们的实战经验、案例是远远超过日本的，所以我认为我们的专家动手能力应该是不比日本差，甚至要超过日本。

胡志奇教授从事整形显微美容外科20余年，在烧伤、创伤后瘢痕整形，先天性畸形，面部、躯干美容等方面临床经验丰富，具有较强的解决本专业疑难病例的能力及显微外科手术能力。在此次九院整形科技周的活动中，新浪微整形有幸对胡志奇主任进行简单采访。

胡志奇教授

面对我们的镜头，胡志奇教授表达了自己的观点：我从事整形美容行业已经33年了。我觉得我们中国最大的优势是一个人口大国，我们的实战经验、案例是远远超过日本的，所以我认为我们的专家动手能力应该是不比日本差，甚至要超过日本。当然日本也有他的可取之处，他的一些设备可能会比我们先进一些，包括一些基础的方法，比方说缝针缝线，这些基本的东西可以说比我们的要强一些，他们的医疗保障要比我们好，所以说两个国家可能各有各的长处，我觉得总体来说没有太大的差距，我们应该互相学习，互相取长补短。

可以说我见证了国家的整形美容的历程，我们最早是进行修复重建，包括创面的修复，还有一些先天畸形的治疗等等，现在美容这块做的也比较多。

医美这个行业在改革开放以来发展非常迅速，首先这和我们国家经济的增长，国力的强大是密不可分的，因为只有人们的富裕了，才有这个实力和经济能力进行美容整形。中国现在这几十年，大家能看到这个行业迅速发展，学术交流非常广泛。这次上海的整形科技周就充分体现了这种繁荣的景象，来自全世界全国各地的专家同道云集在上海参加这个活动，可以说我们亲眼目睹这个行业的发展。但是我觉得在发展的同时也需要规范这些行业的行为，我们希望国家能够有一些政策来对那些非法行医的行为进行严厉的打击，主要是减少对这些求美者，对这些病人的伤害，减少并发症，我认为这点是非常重要的。