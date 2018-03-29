专访亓发芝：微创手术方式的普及 将给病人带来福音

对于国家打击非法医疗专项行动，亓发芝教授称，去年国家七部委联合发布了打击非法医疗美容行医的行动，这次行动，曝光了一些不法的医美分子。但是这是一个任重而道远的过程！

亓发芝教授是复旦大学临床医学教授，博士研究生导师，中国医师协会整形美容外科分会常务委员，乳房整形美容专业委员会副主任委员。在此次九院整形科技周的活动中，新浪微整形有幸对亓发芝主任进行了简单采访。

对于人们从排斥整形到接受认可整形，亓发芝教授对着我们的镜头，表达了他的看法：我们国家这几年发展很快，很多观念不断变化，对整形的概念更加接受。这也反映了我们国家社会发展和生活水平的提高。

我们知道这是一年一次的国际整形外科大会，通过大会，发现我们国家在整形外科领域取得了非常多的进展，比如说在乳房整形方面，随着技术的进步和发展，微创的手术方式将会普及，这也给病人来带了很多福音。

这次大会的参会人数非常多，说明两点，第一，我们的从业人数越来越多，第二，我们年轻的整形外科医生也在飞速发展。

对于国家打击非法医疗专项行动，亓发芝教授也向我们表达了看法：我们知道去年国家七部委联合发布了打击非法医疗美容行医的行动，这次行动，曝光了一些不法的医美分子。但是这是一个任重而道远的过程，目前所能曝光出来的只是冰山一角，还有大量非法行医没有得到有效的遏制，但是通过这个过程给大家带来一个非常有意义的信号，希望广大求美者选择正规的医院减少不必要的麻烦，对自己的生命健康负责。

随着整形美容学科不断的发展，我们在整形美容领域可以说是和世界同步，第一，技术方面，现在对外交流非常广泛，我们要创造适合东方人的美容手术方式；第二，我们的一些医疗器械厂商也在不断的发展，但是发展水平参差不齐，一些地方的美容技术方面还有待提高。所以我们大会支持介绍国内外整形最新进展，并且举办一些培训班、学习班，帮助提高一些基层从业人员水平。