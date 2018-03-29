专访王春梅：加强培训 让年轻的医生快速成长

王春梅博士自毕业后至今，从事整形美容行业二十多年，不断进行注射美容及医学微雕抗衰老科技的研究与创新，并独创了独创cm立体注射除皱术。在此次九院整形科技周的活动中，新浪微整形有幸对王春梅医师进行简单采访。

王春梅主任

首先她向新浪微整形描述参加本次科技周的感受：我从14年每年都参加上海举行的国际会议，我觉得这个国际会议应该代表了国际上最新的一些发展趋势，九院以科技周的形式是第一次，特别是会前又办了一些大师班，请了国际上知名的专家进行了一些手术实操方面的培训，所以说科技周是一个非常好的会议创新的方式。

我从事整形美容外科已经有三十年左右的时间了，对于从整形到美容，经过多年临床出来的医生来讲，我认为中国有必要专科医生培养方面要标准化，在技术上要标准化，在准入上也要标准化，这样才能够使中国在整形外科医美这个领域在世界领先。我们就要建立一个多路径的方案，然后，通过多路径的方案，把目前比较先进的一些手段整合到一起，这样的话，我们再用一些国际上标准的量化指标来评估，当然现在国际的量化指标，包括温哥华评分都是存在一些主观性，所以客观的、具有循证医学这方面的指导意义的一套评估方法还有待于我们去挖掘，专家去共识。

对于未来医美的发展趋势，她说：我觉得目前医美市场的乱象，主要由利益的驱使，现在医美的需求者越来越多，这两点构成了没有资质的，甚至没有被准入的机构非法行医，对于非法行医，政府层面的监管要有力度，对于我们行业来讲要提倡自律，加强培训，让年轻的医生快速成长，所以我觉得培训应该引起业界重视，避免给消费者带来不必要的风险。