上海九院整形科技周 汇集海内外专家 探讨热点医美问题

第十七届上海国际整形美容外科会议和第七届上海整形美容论坛于2018年3月24日在上海国际会议中心盛大开幕。本次会议由张涤生整形外科发展基金会主办、上海交通大学医学院附属第九人民医院协办。在李青峰院长的带领下，两大盛会首次以整形科技周的形式呈现，共包含11个论坛、7个学习班，邀请了海内外知名专家，进行学术交流和展示。

大会开幕后，大会主席、上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长李青峰发表了开幕致辞，对整形周的初衷做出了解读、并对来自世界各地的优秀医生表达了欢迎。

大会主席李青峰致辞

随后，来自美国的Dr.Peter C Neligan教授发表了《整形外科发展历史和未来趋势展望》演讲，对于整形外科的历史和未来展望做出了精彩的阐述。来自日本的Dr.Hiroyuki Ohjimi 教授则将重点放在日本求美者的普遍需求上，发表了《抗衰老医学中的眼睑成形术：日本的论题和探索》。之后，来自美国的Dr.Lifei Guo教授分享了自己在乳房整形方面的宝贵经验，发表了《乳房整形再造并发症的处理良策》。此外，还有来自美国、英国、新加坡、中国台湾地区的多名医生发表演讲，与大家分享经验，进行学术交流。

海外专家发表演讲

随着中国经济的高速发展，医美行业也在不断进步当中，许多新的技术被应用于医疗美容行业当中来。在本次会议中，大会主席李青峰发布了2017年度整形美容科技进展。

2017年度整形美容科技进展分为两个部分：重大技术革新和临床技术进展。重大技术革新包括虚拟现实技术在面部整形中的应用，精准医学突破神经纤维瘤治疗、组织工程软骨在鼻整形中的应用、脂肪靶向移植新技术；临床技术进展包括肉毒毒素注射颏轮廓整形、颗粒软骨隆鼻与整形技术、透明质酸溶解酶治疗术栓塞并发症、面静脉的解剖学研究、上睑整形新方法。这九项科技进展的发布展示了中国医疗美容技术的最新进展，推动了行业的进步，使中国医美技术更加成熟，让中国求美者得到更加好的服务。

除大会上各国专家的分享演讲之外，本次整形科技周还包括了11个论坛、7个学习班。其中各个学习班已于3月18日在上海上海交通大学医学院附属第九人民医院拉开序幕，在学习班上，不仅有九院权威专家和大家进行学术交流，案例分享，更有来自世界各地的顶级专家分享宝贵经验，展示手术案例与过程。

学习班现场座无虚席

九院专家李圣利教授分享经验

九院专家林晓曦教授分享经验

美国加州蒲利群教授分享经验

此外，来自全国各地的医美产品品牌厂商也在整形科技周上向大家展示了优质产品与新技术，现场人头攒动，热闹非凡。

展会人头攒动

展会现场

本次整形科技周共持续8天，为医美行业从业者呈现了一场学术盛宴。会上不仅就行业热点问题进行了深刻的讨论，还展示了中国医美新技术、新进展，推动了中国医美行业的进步，整形科技周中对于医美产品品牌的展示也正向引导了医美行业市场发展，对规范市场做出了一定的努力。相信未来中国医美市场在行业内优秀机构、专家的带领下会发展的越来越好。